Avec sa nouvelle marque haut de gamme Denza, le géant chinois BYD n’y va pas avec le dos de la cuillère. Après sa supercar électrique de 1 604 ch au prix d’une Porsche 911, voici un nouveau SUV qui vise aussi les meilleurs.

Son nom, BAO 5, n’a rien de très désirable, mais il compte davantage sur son design pour plaire. Sur ce point, l’air de ressemblance avec un certain Defender est flagrant, notamment au niveau de la vitre de custode. Toutefois, on lui trouve aussi des airs de Toyota Land Cruiser, de sacrées références !

Avec une longueur de 4,91 m, ce Denza BAO 5 joue clairement dans la même cour. Profitant d’un empattement de 2,80 m, il sait accueillir ses passagers, notamment sous un toit panoramique. Le volume du coffre n’a rien d’extraordinaire avec 475 litres sous tablette, mais peut grimper jusqu’à 1 736 litres une fois tous les sièges rabattus.

Ceux qui voyageront à l’avant bénéficieront de quatre écrans. Le conducteur profite d’un combiné numérique de 12,3 pouces et d’un affichage tête haute, tandis que le passager possède son propre écran en plus de celui placé au centre de la planche de bord, d’une taille de 15,6 pouces. En plus d’intégrer Google Maps, le système multimédia jouit d’un assistant vocal doté de quatre zones distinctes de détection audio. À noter que la console centrale intègre un compartiment réfrigéré et chauffant. D’une capacité de 4,5 l, cet espace peut accueillir jusqu’à huit bouteilles de soda, refroidir les contenus entre -6 °C et 15 °C, et les chauffer entre 35 °C et 50 °C. Voici un équipement dont peu de voitures peuvent se vanter !

0 à 100 km/h en 4,8 secondes et châssis échelle

Côté technique, ce Denza BAO 5 embarque une chaîne de traction hybride rechargeable. Le bloc 1.5 essence quatre cylindres turbo développe 150 ch et 240 Nm de couple, une puissance faible puisque son rôle principal est de produire de l’électricité pour la batterie, d’une capacité de 31,8 kWh. Cela permet au BAO 5 de parcourir 90 km sans brûler une goutte d’essence. Quant à la recharge, elle accepte 11 kW en courant alternatif et 100 kW en continu.

Les moteurs électriques, placés à l’avant et à l’arrière, développent respectivement 272 ch et 388 ch, tandis que la puissance cumulée du système atteint 544 ch pour un couple maximal de 760 Nm.

Avec une telle cavalerie, cet imposant SUV est capable d’atteindre les 100 km/h en seulement 4,8 secondes et une vitesse maximale de 180 km/h. Pour autant, comme les Land Rover et Toyota, ce Denza est capable de sortir des sentiers battus grâce à un châssis de type échelle, un système de double triangulation et des suspensions pilotées.

Sur le papier, ce Denza BAO 5 se donne les moyens de titiller les ténors de la catégorie. En sera-t-il de même sur la route ? Il est encore trop tôt pour le dire, d’autant que les prix restent inconnus. Cela ne devrait pas tarder puisque les premières livraisons sont attendues en Europe au quatrième trimestre.