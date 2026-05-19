Skoda Epiq: la formule idéale pour un petit crossover électrique?

Skoda est "l’homme en forme" du groupe Volkswagen, avec plus d’un million de voitures livrées dans le monde l’an dernier et des ambitions élevées qui lui font viser le Top 3 européen à l’horizon 2030. Pour ce faire, la marque tchèque mise notamment sur une gamme de SUV et crossovers électriques toujours plus étoffée, ce qu’illustre le lancement officiel de l’Epiq, un crossover à vocation urbaine reposant sur la même plate-forme MEB+ que les nouvelles Cupra Raval et Volkswagen ID.Polo ou ID.Cross.

Long de 4,18 m., soit 31 cm de moins que l’Elroq, ce modèle se caractérise par des aspects pratiques optimisés. Son volume de chargement atteint en effet 475 litres en comptant le sous-coffre, soit au total 5 litres de mieux que l’Elroq! Et à titre de comparaison, une Peugeot e-2008 n’offre "que" 434 litres de volume utile malgré une longueur de 4,31 m.

Autre point fort, une habitabilité arrière du meilleur tonneau compte tenu du gabarit de l’auto : si trois personnes peuvent prendre place sur la banquette, deux adultes de bonne taille y prendront place sans difficulté, conformément à la tradition de "bon accueil" des productions signées Skoda.

Si ce tour d’horizon débute par la fin, c’est aussi pour souligner à quel point ce modèle, le plus accessible de la gamme électrique du constructeur - ses tarifs seront comparables à ceux du Kamiq à motorisation thermique, soit une gamme démarrant à 26 470 € hors aides à l’achat (voir tableau des tarifs plus bas) - semble avoir bien étudié les forces et faiblesses de la concurrence directe.

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L’Epiq fera ainsi le plein d’aides à la conduite, embarquant ainsi le Travel Assist 3.0 qui agit comme une sorte de "bulle de sécurité" protégeant la voiture, notion importante pour un modèle qui pourrait être celui utilisé pour transporter les enfants dans leurs diverses activités. Figure ainsi au programme un assistant de maintien de voie amélioré, capable de réagir aux feux de signalisation et aux panneaux routiers, pouvant même imposer l’arrêt au panneau stop.

Semi-autonome

Ce système permet donc une conduite semi-autonome dans les embouteillages, solution bien agréable au quotidien. S’ajoute à cela un système comptant 4 caméras panoramiques qui "scannent" en permanence les alentours, favorisant les manœuvres dans les espaces serrés, tandis que des radars intégrés aux boucliers veillent au grain dans les intersections. Des équipements qui ne seront pas forcément fournis d’office sur les modèles d’entrée de gamme, mais qui participent en tout cas d’une louable volonté d’équiper cette "petite" comme une grande.

Avec 211 ch lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, la version haut de gamme Epiq 55 revendique 430 km d’autonomie grâce à une batterie NMC (Nickel-manganèse-cobalt) d’une capacité de 55 kWh capable de recharger à 125 kW. C’est ainsi que la recharge de 10 à 80% s’opère en 23 minutes quand les conditions optimales sont réunies, valeur dans la bonne norme du marché.

L’entrée de gamme Epiq 35 et la version intermédiaire Epiq 40 se voient dotées d’un accumulateur de 38,5 kWh à technologie LFP (lithium-fer-phosphate), pour une autonomie maximale de 315 km. Celui-ci alimente soit un moteur de 116 ch, auquel cas sa puissance de recharge est bridée à 50 kW, soit un moteur de 135 ch avec recharge à 90 kW, pour un 10-80% possible en 28 mn.

Ainsi parée, l’Epiq semble réunir tous les ingrédients su succès. On en veut pour preuve celui rencontré par l’Elroq qui, s’il ne révolutionne pas le genre, offre un rapport prix/prestations suffisamment convaincant pour devenir le deuxième véhicule électrique le plus vendu en Europe, précédant de quelques encâblures l’Enyaq qui s’est hissé au cinquième rang l'an dernier. De là à imaginer une troisième Skoda dans ce Top 5, il n’y a qu’un tour de roue dont nous confirmerons - ou non - la possibilité lors des premiers essais de l'Epiq, prévus autour de la rentrée de septembre.

La Skoda Epiq en chiffres: