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Opel Corsa 6

Avec 280 ch sous le capot, l’Opel Corsa GSE joue les citadines (très) énervées

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Julien Bertaux

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Comme un bon nombre de modèles de la galaxie Stellantis, notamment l’Opel Mokka, la petite Corsa s’énerve franchement en version GSE, forte de 280 ch et équipé d’un châssis prometteur.

Avec 280 ch sous le capot, l’Opel Corsa GSE joue les citadines (très) énervées
La Corsa GSE côtoie la grand-mère, la première Corsa sportive arborant le label GSi.

Peugeot 208 GTi, Lancia Ypsilon HF, mais aussi Alfa Romeo Junior Veloce ou Opel Mokka GSE, les modèles sportifs se multiplient dans le groupe Stellantis, tous sur la même base électrique.

La dernière Corsa n’y échappe pas. Elle reprend ainsi l’électromoteur de 280 ch et 345 Nm de couple, lui assurant de belles accélérations (0 à 100 km/h en 5,5 secondes), mais aussi le différentiel autobloquant de type Torsen, bénéficie d’un châssis sport avec des suspensions spécifiques, d'une direction optimisée ainsi que de freins majorés. Elle conserve toutefois la batterie de 54 kWh (51 kWh utiles) de la Corsa Electric classique. Si l’autonomie risque d’être limitée, surtout en conduite sportive, la partie dynamique doit être plus convaincante, comme c’est le cas de l’Alfa Romeo Junior Veloce.

Les grandes jantes et les voies larges participent clairement à l’aspect sportif de la Corsa.
Les grandes jantes et les voies larges participent clairement à l’aspect sportif de la Corsa.

Le conducteur aura toutefois le choix entre différents modes de conduite. Le premier, Sport, délivre toute la puissance et privilégie une calibration spécifique avec une vitesse maximale de 180 km/h. Le deuxième, Normal, limite la puissance à 231 ch et les réglages dynamiques sont « équilibrés » dixit Opel. Le dernier, Eco, privilégie l’efficience et bride la vitesse à 150 km/h.

Côté look, Opel s’est lâchée ! Posée sue de grandes jantes de 18 pouces habillées de pneus Michelin Pilot Sport 4S (215/40 R18), cette GSE se pare de boucliers plus agressifs, de passages de roues élargis et noirs, d’un pavillon également en noir et bien sûr d’un becquet de toit plus généreux. Les étriers de frein jaunes et les bas de porte siglés « GSE » écartent le moindre doute sur le tempérament de l’auto.

Un intérieur sportif et soigné

Opel a particulièrement soigné les sièges de sa Corsa GSE.
Opel a particulièrement soigné les sièges de sa Corsa GSE.

Le spectacle continue à bord avec de magnifiques sièges intégraux habillés d’Alcantara et de motifs au style rétro. Un matériau que l’on retrouve sur les panneaux de portes et le volant, tandis que les ceintures jaunes rappellent la sellerie. Le pédalier sport en aluminium fait bien sûr parti de la dotation.

Pour le moment, Opel n’indique pas de date de commercialisation ni de prix. Toutefois, nous pouvons estimer un tarif d’environ 43 000 €.

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