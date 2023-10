En bref À partir de 19 200 €

Citadine

Version électrique, à partir de 36 050 €

La citadine allemande a été le premier modèle d’Opel à être né de la fusion avec le groupe PSA, devenu depuis le géant aux 14 marques, Stellantis. Si la Corsa partage de nombreux éléments techniques avec la Peugeot 208 (plateforme, motorisations et technologies), elle a su conserver un style qui lui est propre.

dailymotion Essai vidéo - Opel Corsa (2023) : les prix explosent !

D’ailleurs, ce restylage est l’occasion pour la Corsa de cultiver cette différence en adoptant la face avant appelée Vizor. Une calandre noire reliant des feux acérés semblant y être intégrés. Un élément de style que l’on retrouve également sur d’autres modèles de la gamme comme l’Astra et le Grandland.

Les designers ont également redessiné le bouclier et quelques éléments sur l’arrière de l’auto avec l’arrivée du monogramme sur le hayon et des feux LED de série. Enfin, un nouveau coloris de série, le Gris Grafik de notre essai, fait son apparition au catalogue.

À bord, les différences sont moins flagrantes. La Corsa conserve son volant de taille normale, une qualité de présentation plutôt bonne et des commandes faciles et bien pensées. L’instrumentation numérique de série sur la version électrique a été revue. Elle se veut assez évoluée offrant de nombreuses possibilités d'affichages, dont notamment une carte de GPS grand format.

Elle est accolée à un écran de 10 pouces dont les performances ont été boostées grâce à la mise en place d’un processeur plus puissant. Cela n’a plus rien à voir ! Il est vrai que ce dernier s’avère bien plus réactif. Il fait également évoluer sa connectivité avec désormais Apple CarPlay et Android Auto compatibles sans fil. Enfin, l’imposant levier de vitesses des boîtes automatiques, n’est plus. Il est remplacé par un simple petit curseur, comme sur d’autres modèles Stellantis.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Hélas, la Corsa déçoit toujours aux places arrière. L’accès est desservi par des ouvertures étriquées et un cruel manque d'espace pour les jambes. Au-delà d’1m80 voyager à l’arrière deviendra presque inconfortable. Même constat pour le coffre, offrant 267 litres (VDA) sous le cache bagage pour les versions électriques. Un volume dans la moyenne basse du segment des citadines électriques. Les versions thermiques s’avèrent plus recommandables dans cet exercice avec 309 litres à disposition.

Opel a annoncé son ambition de devenir une marque 100% électrique en Europe d’ici 2028, autrement dit, demain. Dans ce sens, c’est la nouvelle motorisation électrique de 156 ch associée à une nouvelle batterie qui nous a été présentée en primeur. Comme chez Peugeot, Opel conservera l'ancienne formule associant le moteur de 136 ch à l’ancienne batterie, ce qui porte à deux le nombre de versions électriques. Les Corsa thermiques et micro-hybridées feront l’objet d’un prochain test sur Caradisiac.

Une méchante inflation et un diesel sorti du catalogue

Comme l’ensemble du paysage automobile actuel, les tarifs flambent avec un ticket d’entrée désormais fixé à 19 200 € pour la version d’appel (75 ch), soit précisément 4 600 € de plus que la Phase 1, lancée en 2019. Est-il besoin de préciser que le contenu en équipement plus riche ne compense pas cette flambée ? En ce qui concerne la version électrique, c’est encore pire. Les tarifs bondissent de 6 000 € à motorisation et batterie équivalente. Enfin, Opel a fait le choix de supprimer l’offre diesel de son catalogue de motorisations en France.