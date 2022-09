Essai – Opel Corsa e 40ème Anniversaire(2022) : le culte fait-il vendre ?

EN BREF Série spéciale de l'Opel Corsa 136 ch, 260 Nm, 0 à 100 km/h en 8,7 s. 351 km d'autonomie WLTP Unique finition à 35 100 € (prix remisé) Existe aussi en essence 130 ch (25 300€)

La mode des « Youngtimers » pousse-t-elle les constructeurs automobiles à valoriser leur passé ? Alors que Volkswagen tapisse depuis quelques années les sièges de ses Golf GTI avec du tissu façon tartan en clin d'oeil au modèle de 1974, la marque à l'éclair se met elle aussi à invoquer l'histoire de sa citadine. Quarante ans après la sortie de la toute première Corsa en 1982, Opel lance en effet sur le marché une série spéciale ultra-limitée pour fêter l'âge canonique de cette auto écoulée à plus de 14 millions d'unités et passée depuis par cinq autres générations de modèles.

La comparaison avec la Golf GTI vaut aussi pour les drôles de similitudes en matière de présentation : la Corsa 40ème anniversaire arbore un joli « rouge Rekord » officiellement inspiré d'une des teintes du tout premier modèle, avec un toit noir, des jantes de 17 pouces de la même couleur et même un badge Opel assombri au maximum sur la calandre. Tout pour se croire en présence d'une vraie petite sportive, surtout lorsqu'on ouvre la portière et qu'on découvre des sièges enveloppants au motif à carreaux. Notez au passage que les communicants d'Opel se défendent de toute inspiration venue d'un autre célèbre constructeur allemand, expliquant que la Corsa originelle offrait elle aussi ce type de sellerie à la finition bariolée. Le gros badge numéroté fixé sur la partie droite de la planche de bord, généralement présent plutôt dans les modèles les plus rares de chez Porsche ou Ferrari, donnerait presque l'impression de se trouver dans une machine d'exception. Ne nous emballons pas : disponible au choix avec un bloc essence 1,2 litre turbo de 130 chevaux à boîte automatique ou un moteur électrique de 136 chevaux, cette Opel Corsa 40ème Anniversaire n'a que l'air sportif.

Elle inaugure aussi la mise à jour technique déjà installée sur la Peugeot e-208 que vous découvrirez dans quelques jours, avec un gain en autonomie maximale sur la version électrique grâce à de petites modifications du logiciel et de la mécanique. Alors que la Française revendique désormais une autonomie maximale de 362 kilomètres (WLTP) contre 340 précédemment (notamment en modifiant le réducteur du moteur et en retouchant la pompe à chaleur), la Corsa e émarge désormais officiellement à 359 km au lieu de 337 précédemment. Avec les jantes de 17 pouces de la version 40ème anniversaire, cette autonomie maximale tombe à 351 km ce qui promet un rayon d'action intéressant, sachant qu'elle reste compatible avec de la charge rapide à 100 kW (ou 11 kW en courant alternatif).

Installé à bord de cette Corsa 40ème anniversaire en version électrique sous la grisaille du siège de Rüsselsheim par une matinée au climat automnal, on retrouve l'univers familier de la citadine lancée en 2019. Le supplément de couleurs de cette série spéciale est bienvenu mais contrairement à ce qu'on peut voir dans une Peugeot 208 haut de gamme, il reste du plastique dur sur les contreportes pour faire hurler les obsédés des surfaces moussées. « Chez Opel pour le même coût de fabrication, on a préféré l'option d'un toit bi-ton plutôt que les contre-portes moussées », nous expliquent les communicants de la marque à l'éclair. Intégrant de série Apple Carplay et Android Auto, l'auto souffre d'un ordinateur de bord à la réactivité parfois faiblarde mais se montre toujours aussi agréable à conduire en ville. Opel revendique pour rappel un amortissement légèrement raffermi par rapport à la 208, en plus d'une direction au ressenti plus « sportif ». Rien qui ne nuit vraiment au confort de la voiture dans les bouchons allemands, assurément. Particulièrement favorables à l'utilisation d'une voiture électrique (circulation dense et très peu d'autoroute, un peu moins de 20 degrés de température), les conditions de notre essai nous ont d'ailleurs permis de descendre à 12,6 kWh/100 km sans même activer le mode Eco. Soit de quoi frôler les 400 kilomètres en théorie dans ce cadre « idéal ».

Et quand on active le mode « Sport » du groupe motopropulseur, ça donne quoi ? Pas grand chose. Les accélérations deviennent évidemment plus franches puisque la puissance passe à 136 chevaux au lieu de 109 en mode Confort et de 82 en Eco, avec un 0 à 100 km/h expédié en 8,7 secondes. mais il ne transfigure en rien le comportement de cette citadine conçue pour offrir des performances suffisantes en toute sécurité. Le paramétrage du mode Brake ne permet toujours pas de rouler « à une seule pédale » et quand on s'amuse à pousser la voiture sur un virage mouillé et glissant, les aides à la conduite jugulent tout le couple disponible.

Disponible depuis quelques jours sur le configurateur en ligne d'Opel, la Corsa e 40ème anniversaire coûte 35 100€ (avec un prix « remisé ») et n'offre pas la moindre option en raison de sa dotation suréquipée. Dans le même temps, la Corsa e de base (remisée elle aussi) démarre à 31 900€ actuellement dans sa finition Edition (au lieu de 34 400€). Par rapport aux finitions GS Line et Elégance Business plus équipées mais moins que la 40ème Anniversaire, le surcoût de cette dernière est de 2 100€. N'oubliez pas le bonus écologique de 6 000€ à retrancher, plaçant la Corsa e 40ème Anniversaire à 29 100€. Elle ne sera vendue qu'à 120 exemplaires en France, en plus de 120 exemplaires de la version essence de 130 chevaux proposée à 25 300€ (avec exactement les mêmes finitions extérieures et intérieures).