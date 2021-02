Comparatif - Hyundai i20 VS Opel Corsa : match de challengers

Non, la i20 ne veut plus jouer le rôle de la citadine passe-partout. En témoigne son nouveau design pour le moins personnel et que la marque aime à qualifier de «Sensuous sportiness». Angles vifs, plis de carrosserie marqués, proportions musclées, la petite coréenne bombe le torse. Si son gabarit n’évolue que légèrement, elle gagne en largeur ce qu’elle perd en hauteur. Une nouvelle génération qui opère une réelle montée en gamme tant au niveau de l’équipement que de ses prestations. À bord, deux grands écrans de 10,25 pouces (tableau de bord et unité centrale) se sont frayé un chemin et l’ambiance se veut techno et épurée. Lors d’une première prise en main, nous avions découvert une polyvalente moderne, richement équipée – pour peu qu’on y mette le prix – et qui ne rougit plus de son blason moins populaire dans nos contrées.

Une réussite dans l’absolu, mais qu’il convient désormais de nuancer, notamment en la confrontant à un autre outsider. L’Opel Corsa 6 du nom a pleinement profité de l’entrée de la marque sous le giron de PSA/Stellantis. Sans chauvinisme, l’allemande y gagne, en profitant notamment de solides bases techniques (empruntées à la Peugeot 208 notamment). En résulte un produit bien dans l’ère du temps, plus classique dans l’esprit que sa rivale coréenne, mais terriblement efficace sur la route et finalement plutôt bien placé en prix. Pour ce match, nous les avons confrontés dans leur version cœur de gamme. À savoir un 1.0 turbo essence de 100 ch, doté d’une boîte manuelle et assorti d’une finition intermédiaire. En route.

Aspects pratiques : une i20 plus habitable

À bord de la Corsa, qui joue la carte d’un dynamisme discret, on retrouve une ambiance plus classique, un brin plus haut de gamme dans l’esprit et soulignée dans notre version d’essai par des inserts rouges sur le tableau de bord et la sellerie. Un petit côté jogging pour apporter une touche de sportivité. Pourquoi pas. C’est plutôt bien pensé et bien construit, avec une ergonomie préservée. Les matériaux utilisés sont plutôt d’honnête qualité, contrairement à sa rivale du jour, qui prend le risque de n’embarquer que des plastiques durs. Quand on voit les efforts consentis à ce niveau de gamme par les Peugeot 208 et Renault Clio vendues au même prix, c’est risqué...

Toujours est-il que les assemblages sont solides, et que le dessin horizontal et simplifié de la planche de bord rend le tout très actuel. Les designers maison se sont amusés à jouer sur les lignes tendues, entre les aérateurs « camouflés » et les stries sur les contreportes. Derrière le volant, elle est la seule à proposer un écran en lieu et place du tableau de bord. Des dessins chiadés (une animation change l’aspect des compteurs en fonction du mode de conduite choisi) et une lisibilité bien pensée rendent l’interface ergonomique. Comme tout le reste de l’habitacle d’ailleurs. Dans sa purge, Hyundai (tout comme Opel) a tout de même gardé l’excellente idée de commandes physiques pour la climatisation. On n’a pas trouvé mieux…

Aux places arrière, la Hyundai prend les devants. Si sa banquette, un peu plus plate et plus ferme peut paraître moins confortable, elle est en revanche celle qui accueille plus dignement deux adultes. En offrant quelques centimètres de plus aux jambes et en largeur. L’Opel impose également un accès beaucoup plus étriqué à ce deuxième rang. En cause, la petitesse de son ouverture (un problème qu’elle partage avec la 208). La coréenne enfonce le clou côté habitabilité avec un coffre affichant 40 litres de plus (350 l).

Pratique Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 48V Creative Opel Corsa 1.2 Turbo Elegance Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12,7 /20 12,4 /20 Explication des critères de notation

Équipement : absence d’options pour la Hyundai

Pour ce match, nous opposons donc deux versions essence de 100 ch, dans une finition intermédiaire. Elegance pour la Corsa, et Créative pour l’i20. À noter que ce bloc est, dans les deux cas, disponible avec une transmission automatique (8 rapports à convertisseur pour l’Opel et 7 rapports double embrayage pour la Hyundai). Dans cette configuration, l’Opel est affichée au prix catalogue de 20 650 €, contre 22 300 € pour la Hyundai. Mais il faut prendre en compte le catalogue d’options de la coréenne réduit à … une carrosserie bi-ton avec toit noir !

Pour le reste, tout est de série. Pour l’égaler en termes de dotation avec la Corsa, il faudra débourser 350 € pour l’accès et le démarrage sans clé, 350 € pour la climatisation automatique, 900 € pour l’écran tactile de 10 pouces, 150 € pour le chargeur smartphone par induction… Au final, cela ne se joue qu’à quelques centaines d’euros en faveur de la Hyundai. Reste que la Corsa permet encore d’alourdir la facture avec un toit panoramique vitré ou des sièges avant chauffants. De petits raffinements indisponibles sur sa rivale.

Si le rapport prix/équipement est donc similaire, l’échelle de gamme de la coréenne est plus contraignante. Ainsi, pour s’offrir une assistance automatisée au créneau, ou encore la sono Bose, il faut impérativement opter pour la finition haute Executive (uniquement disponible en boîte automatique) et facturée alors 25 300 €… Du all inclusive en somme.

Rapport prix/équipements Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 48V Creative Opel Corsa 1.2 Turbo Elegance Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 13,3 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Budget : garantie 5 ans pour la coréenne

Au catalogue, l’Opel Corsa et la Hyundai i20 sont au coude à coude. Mais le coréen indique d’ores et déjà 2 000 € de remise sur son configurateur. À vous de faire le reste… De son côté, Opel communique plus timidement sur une aide à la reprise (1 700 €). Toutes deux situées dans la tranche neutre du malus, Corsa et i20 ne se départagent réellement que sur la garantie. Un argument costaud de la marque coréenne qui « offre » une garantie de 5 ans contre 2 pour l’allemande. Un gap qui, si toutefois vous souhaitiez le combler, vous en coûtera environ 500 € chez votre concessionnaire Opel.