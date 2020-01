Comparatif vidéo : Opel Corsa VS Renaut Clio : les fausses cousines de France

Premier véhicule né après la fusion entre Opel et PSA, la Corsa a entièrement été renouvelée. Reprenant la plate-forme CMP qui a servi à la dernière Peugeot 208, la nouvelle citadine au blitz utilise donc de nombreuses pièces de la française mais attention, il est impossible de s’en apercevoir tant les deux modèles diffèrent esthétiquement. La sixième génération de Corsa, tout juste testée, donne l’impression d’être nettement plus longue et plus large que la précédente alors que quelques centimètres les séparent.

Elle dispose également de certaines particularités comme son toit flottant ou sa partie arrière ayant des ressemblances avec sa grande sœur, l’Astra. Opel a donc choisi la rupture par rapport à la précédente Corsa. Une politique différente de celle de Renault qui a joué la continuité pour sa dernière Clio, très proche de sa devancière, dont elle conserve certaines spécificités comme les poignées de portes intégrées dans les custodes arrière. Quelques singularités tout de même au niveau du design, comme les nouveaux feux de jour en forme de C présents désormais sur les autres modèles de la marque, de quoi la faire ressembler encore plus à sa grande sœur, la Mégane.

À l’intérieur, ne cherchez pas de similitude entre la 208 et la Corsa, il n’y en a aucune. Sur l’allemande, pas de petit volant ou d’instrumentation haute 3D. On a tout de même une instrumentation numérique mais celle-ci est nettement plus triste et sombre qu’à bord de la française. Opel a fait un net effort dans ce domaine en se montrant nettement plus moderne qu’auparavant, mais il est dommage que la présentation n’ait pas été plus soignée. Et il en est de même de la planche de bord, plus austère sur l’Opel mais à la qualité de bon niveau. D’où l’impression d’inachevé. Tout le contraire de la Clio, qui a énormément progressé. Fortement critiqué lors de la commercialisation de la Clio 4, Renault a rectifié le tir avec cette nouvelle génération. Le travail effectué a été payant et cela se remarque, que ce soit au niveau du choix des matériaux ou du dessin intérieur. Au programme, une instrumentation numérique, un écran multimédia vertical de 9 pouces (en option) et une ambiance très agréable et qualitative. De là à considérer la Clio comme l’une des références du segment en la matière, il n’y a qu’un pas...que nous franchissons.

Aspects pratiques : la Clio confirme sa praticité

Avec la reprise des éléments de la 208, pas de miracle pour la Corsa qui pâtit des aspects pratiques très moyens de la lionne. Ainsi, la citadine d'Opel est pourvue d’un coffre dont la contenance est de 309 litres, soit 80 litres de moins que la Clio qui peut s’enorgueillir de 380 litres (en norme litres d'eau) et qui possède également des rangements plus nombreux.

Cet avantage demeure car les deux protagonistes sont à égalité concernant l’habitabilité notamment au niveau de l’espace aux jambes ou de la largeur.

Au final, c’est donc une victoire à ce chapitre de la Clio.

Pratique Renault Clio 1.0 TCE 100 ch Intens Opel Corsa 1.2 100 ch Elegance Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,6 /20 12,7 /20 Explication des critères de notation

Équipement : une dotation plus complète pour la Clio

En matière d’équipement, 1 200 € séparent l’Opel Corsa 1.2 100 ch Elegance de la Renault Clio Tce 100 ch Intens au profit de l'allemande, mais la française bénéficie d'une dotation nettement plus complète qui contraint sa rivale à puiser généreusement dans son catalogue d'options pour obtenir un équipement similaire. Il faudra ainsi ajouter le pack mains libres à 350 € comprenant l'entrée et le démarrage sans clé mais aussi les rétroviseurs électriques, chauffant et rabattables électriquement, la climatisation automatique à 350 €, la navigation à 700 €, les vitres arrière surteintées à 200 € et l'aide au stationnement arrière à 250 €, soit un total de 1 850 € qui fait changer de main l'avantage financier initial et permet à la Clio de remporter cette partie.

Rapport prix/équipements Renault Clio 1.0 TCE 100 ch Intens Opel Corsa 1.2 100 ch Elegance Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14,3 /20 12,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : une rare égalité

La Renault Clio, comme l’Opel Corsa, ont toutes deux la réputation d’être des voitures assez économiques à l’entretien, et dont les coûts d’utilisation sont raisonnables. Cela risquait donc d’être compliqué de les départager. Et en effet, après notation de nos différents critères, les deux autos arrivent à une parfaite égalité, ce qui n’est pas courant lors de nos comparatifs.

Dans le détail, la Corsa est bien moins chère à l’achat (- 1 200 €), ce qui lui vaut de prendre l’ascendant sur la Clio dès la ligne de départ. Elle est également un peu moins gourmande, mais de peu . Elle gagne encore cependant un petit point grâce à cela. En fiabilité attendue, Opel est un peu moins bon que Renault, mais la Corsa se rattrape avec une cote attendue à 3 ans un peu meilleure, la Clio étant connue pour ses grosses décotes, dues à une surabondance de modèles sur le marché de l’occasion. Enfin, les durées de garantie sont équivalentes, deux ans seulement pour chacune.

Finalement, la Corsa, qui pensait gagner, est rejointe par la Clio, car son moteur 1.2 turbo (un 1.2 Puretech PSA) est équipé d’une courroie de distribution, alors que la citadine Renault est dotée d’une chaîne sans nécessité de remplacement. Du coup elle recolle à la Corsa, pour finir sur une égalité. Il faudra donc faire valoir nos autres chapitres de notation pour départager ces deux-là.