Ces trois marques ont comme point commun d’être des berlines tricorps et cela dure depuis des années, mais la nouvelle Classe C va rompre certaines habitudes, tant sur le plan stylistique que technique. En effet, la sixième génération va marquer une vraie rupture que ce soit par rapport aux précédentes générations, mais aussi face à la concurrence.

Ainsi, si BMW avec sa dernière i3 a choisi de repartir de zéro au niveau du design avec de nombreux clins d’œil au passé tout en conservant l’architecture tricorps, ce n’est pas le cas de Mercedes, qui abandonne par la 6ᵉ génération de Classe C la forme historique. Désormais, elle affiche des lignes de fastback, comprenez par là de berline coupée. La chute de pavillon est nettement moins marquée qu’habituellement et le coffre beaucoup plus court. Un choix qui s’explique par un besoin d’efficience afin de dégager un maximum d’autonomie.

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Toujours plus d’étoiles

Au-delà de ce point, c’est toute cette nouvelle Classe C, qui se démarque des précédentes. Ainsi, la face avant s’inspire clairement du dernier GLC. On retrouve donc l’immense calandre à la différence que celle-ci est encore plus grande. Oui, oui, c’est encore possible ! Elle compte désormais 1050 points lumineux alors que le nouveau SUV de Mercedes en comptait « que » 942 ! Bien évidemment, elle est entourée par des projecteurs en forme d’étoiles. Un dessin que l’on retrouve également à l’arrière avec les quatre cylindres reprenant ce motif intégré dans un large bandeau noir, qui parcourt toute la largeur de la voiture.

Une habitabilité et un coffre très accueillants

Gros changement aussi dans l’habitacle où on retrouve la même planche de bord qu’à bord du GLC avec en particulier son immense écran mesurant 99 cm de large dénommé Hyperscreen. Contrairement à l’EQS, il ne s’agit pas de trois écrans, mais bel et bien d’un seul. C’est encore plus spectaculaire ! Très beau visuellement et entièrement paramétrable (11 ambiances sont proposées), la partie réservée au multimédia se veut fluide et relativement facile à utiliser. Il est même possible pour le passager de bénéficier d’un troisième écran. On retrouve aussi les fameux aérateurs en forme de turbines. L’ensemble est très agréable et la qualité des matériaux de très bon niveau.

Mis à part le design extérieur et intérieur, la rupture se fait aussi au travers des dimensions. Cette nouvelle Classe C mesure désormais 4,88 m, c’est 13 cm de plus que l’actuelle. Forcément, cet accroissement a des répercussions sur les aspects pratiques. Ainsi, le volume de coffre revendique une contenance de 470 litres – c’est 15 litres de mieux que la Classe C d’aujourd’hui -. Surtout, elle dispose d’un coffre à l’avant particulièrement généreux de 101 litres. Comme sur le GLC, Mercedes a repris l’astuce pour ouvrir celui-ci puisqu’il suffit d’appuyer sur le logo Mercedes pour l’ouvrir. Une vraie bonne idée.

L’habitabilité est le facteur qui progresse le plus avec un espace aux jambes impressionnant dû à l’empattement de 2,96 m. Il progresse de près de 10 cm par rapport à la Classe C thermique. Aucun souci pour les passagers, même s’il est difficile de glisser les pieds sous les sièges avant. En revanche, le plancher est plat, ce qui rend accessible la place centrale. Les occupants bénéficieront par ailleurs d’une ambiance très claire et agréable avec la présence de série d’un toit panoramique, qui peut être opacifiant ou parsemé de 162 étoiles en option.

Une autonomie proche des 800 km et une recharge de 330 kW

Sur le plan technique, sans surprise, cette Classe C a été développée à partir d’une plate-forme 800 volts identique à celle du GLC avec les mêmes points forts comme par exemple une forte puissance de recharge en courant continu et de grosses autonomies. Ainsi, cette Classe C sera disponible à son lancement uniquement en électrique dans une seule version (400 4Matic) forte de 490 ch. Elle sera alimentée par une batterie de 94,5 kWh, qui permet à cette berline de revendiquer une autonomie de 760 km, mais il sera sûrement possible de dépasser les 800 km avec un modèle propulsion prévue l’an prochain. La Classe C profitera également d’autres raffinements comme les roues arrière directrices (4,5 degrés), mais également les suspensions pneumatiques, une association, qui s’est montré particulièrement efficace lors des essais du GLC. Pour ce qui est de la recharge, Mercedes annonce des capacités de 330 kW en courant continu, de quoi récupérer 320 km en seulement 10 minutes. L’utilisation des bornes 400 volts restent toujours une option.

La commercialisation, date à laquelle on connaîtra les prix, interviendra au mois de mai/juin. La Classe C arrivera dans les concessions au mois de septembre prochain. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que la Classe C actuelle thermique va disparaître puisqu'elle va cohabiter avec la nouvelle génération et même bénéficier d'un restyling prochainement.