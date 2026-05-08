La chère Mercedes Classe C électrique grille la priorité à la BMW i3

Après le combat entre le BMW iX3 et le Mercedes GLC, c’est un autre duel de voitures familiales électriques premium qui se profile : celui entre la BMW i3 et la toute première Mercedes Classe C à puiser son énergie uniquement dans des batteries, qui démarre sa carrière aux côtés de la version thermique (basée sur une plateforme très différente).

BMW avait levé le voile en premier sur l’i3, suivi il y a quelques jours par la marque à l’étoile. Mais c’est bien Mercedes qui ouvre les commandes en premier pour cette nouvelle Classe C électrique, déjà disponible au configurateur en ligne dans sa version C400, dotée de deux moteurs électriques développant 489 chevaux en puissance maximale.

Plus chère que la Classe C thermique

Comptez 66 399€ en prix de base pour cette Classe C électrique, en version C400 et finition Avantgarde Line. A ce prix vous avez une berline capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes tout en revendiquant 753 kilomètres d’autonomie maximale WLTP avec ses batteries de 94 kWh.

Le prix monte à 67 899€ en finition Business Line, à 71 049€ en finition AMG Line et à 77 299€ en finition Business Line Executive. Pour le bonus écologique français, c’est bien évidemment raté. Elle coûte aussi plus cher que la Classe C thermique, affichée à partir de 55 300€ en finition Avantgarde Line avec un diesel de 163 chevaux. Avec pas le même niveau d’agrément mécanique, évidemment, mais une autonomie maximale très supérieure pour la diesel.

Quel prix pour la BMW i3 ?

Reste maintenant à connaître le prix de base de la BMW i3, qu’on devrait vite découvrir. Sachant que cette auto bénéficiera dans un premier temps de batteries de 108 kWh avec un moteur de 470 chevaux, elle devrait coûter au moins le même prix. Rappelons que cette dernière promet 900 km d’autonomie WLTP dans sa configuration la plus efficiente.

La BMW i3 doit débuter ses livraisons à l’automne et la Mercedes Classe C à partir du second semestre 2026. Elles arriveront donc de façon quasi-simultanée et se battront comme le font depuis très longtemps les Mercedes Classe C et BMW Série 3 thermiques.