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Skoda Elroq

Oui, le Skoda Elroq vRS accélère comme une supercar de 40 ans

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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Un simple SUV Skoda Elroq vRS s’illustre dans un clip promotionnel de manière étonnante : laisser derrière lui trois supercar mythiques des années 1980 au départ arrêté. Mais est-ce vraiment glorieux ?

Oui, le Skoda Elroq vRS accélère comme une supercar de 40 ans

Les supercars qui faisaient rêver toute une génération viennent de subir un exercice plutôt humiliant. Lors d’une course organisée par la marque Skoda, le nouveau SUV électrique Elroq vRS s’est mesuré à trois icônes des années 1980 : les Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach 25th Anniversary et Porsche 944 Turbo.

Avec 340 ch, le SUV de la firme tchèque a remporté le sprint grâce à son couple instantané et à sa transmission intégrale. Il a franchi la ligne en 19,19 secondes, devant la Ferrari (20,08 secondes), la Lamborghini (21,22 secondes) et la Porsche (22,10 secondes).

Oui, le Skoda Elroq vRS accélère comme une supercar de 40 ans

Montre à pile vs chef-d’œuvre d’horlogerie

Faut-il pour autant enterrer les légendes ? Pas vraiment. Sonorité moteur, vibrations, montées en régime, expérience olfactive, engagement au volant, noblesse de la mécanique : les amateurs de sportives savent que les électriques offrent des sensations pauvres quand il est question de conduite. Un faible attrait qui se vérifie d’ailleurs dans les scores de ventes des survoltées musclées -à moins de casser leur prix via une marque chinoise-. Détail amusant en allant plus loin dans l’idée de la course ligne droite, la hiérarchie s’inverse. Limitée à 180 km/h, la Skoda ne peut rivaliser avec les 261 km/h de la Porsche, les 290 km/h de la Ferrari ou les 303 km/h de la Countach. Reste que voir un SUV familial de cinq places, doté d’un coffre de 470 litres, déposer trois anciennes supercars illustre à quel point les performances automobiles ont changé en quarante ans.

Oui, le Skoda Elroq vRS accélère comme une supercar de 40 ans
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