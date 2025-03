Pour ceux qui auraient été emprisonnés dans un bloc de glace durant ces deux dernières années, le Scenic est passé de monospace thermique à SUV électrique avec la cinquième génération apparue l'an passé. Pour l'occasion, il a adopté un look résolument original, sous l'impulsion du designer Gilles Vidal, célèbre notamment pour ses créations passées chez Peugeot. Un style reconnaissable au premier coup d'œil, avec notamment des lignes taillées à la serpe, des yeux plissés agressifs, et quelques détails raffinés tels que les poignées de portes escamotables.

À peine plus long et large que le Français mais huit centimètres plus haut, le nouvel Elroq affiche un style baroudeur mais plus consensuel qui n'est pas sans rappeler le Karoq, son équivalent thermique chez Skoda. Une simplicité vite oubliée à la consultation des tarifs…

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion Renault Scenic (7 videos) Skoda Elroq (5 videos)

Budget : 4 500 € moins cher que le Scenic avec la grosse batterie…

D'emblée, le Scenic prend une claque. Alors que la version EV87 à grosse batterie passe tout juste sous la barre des 47 000 € (exactement 46 990 €) pour glaner le bonus, l'Elroq affiche un ticket d'entrée à 42 470 € dans sa version grande autonomie "85". Soit 40 470 € une fois le coup de pouce de 2000 € déduit, contre 44 990 € pour le Renault. Certes, la cote de popularité du Français permettra sans doute de récupérer une partie du surcoût à l'achat, mais quand même…

Budget Skoda Elroq 85 Clever Renault Scenic EV87 Techno Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,2 /20 12,4 /20 Explication des critères de notation

Équipement : un Skoda généreux…

Et alors qu'on soupçonnait l'Elroq de devoir son prix contenu à des mesquineries d'équipement, il n'en est rien : dans la finition Clever qui donne accès à la plus grosse batterie, il n'oublie rien d'important. Il donne même quelques leçons au Scenic en offrant d'emblée la conduite autonome de niveau 2, le surveillant d’angle morts, les sièges et volant chauffant. Des dispositifs optionnels sur un Scenic Techno directement comparable…

Ce dernier se rattrape néanmoins avec un hayon électrique en série et un bloc d'instrumentation plus perfectionné, grand et lisible que celui du Skoda. De surcroît, sa tablette verticale managée par Google, avec la très pratique navigation Maps, demeure plus ergonomique que le dernier système multimédia du groupe VW.

Rapport prix/équipements Skoda Elroq 85 Clever Renault Scenic EV87 Techno Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14,3 /20 14,3 /20 Explication des critères de notation

Aspects pratiques : grand coffre contre petites astuces…

Le Scenic reprend toutefois des couleurs au moment de sortir le mètre à ruban. Alors que l'Elroq voit son coffre amputé par la présence du moteur électrique à l'arrière, le Renault garantit 75 dm3 de plus grâce à un plancher nettement plus bas, soit 545 dm3, contre 470 pour le Skoda. De quoi embarquer une valise cabine supplémentaire. En contrepartie, son remplissage impose de courber davantage l'échine. Et hélas, aucun double-fond réglable en hauteur n'est proposé pour obtenir un plancher plat, même en option. L'époque monospace est, décidément, un lointain souvenir…

Dans l'habitacle, pas d'écart significatif, nos deux SUV se montrant suffisamment spacieux pour des familles de quatre personnes. Si la banquette plus haute du Skoda soutient mieux les cuisses des grands, celle du Renault offre davantage de moelleux. L'Elroq se distingue néanmoins avec quelques astuces, au premier rang desquelles des rangements plus vastes et fonctionnels, d'autant qu'il propose un ingénieux vide-poche amovible à fixer derrière la console centrale quand la place du milieu est inoccupée. Enfin, on préfère son mobilier à l'aspect plus cossu, égayé ici par une option Lodge bon marché (640 €) comprenant des habillages clairs et colorés.