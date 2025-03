Grâce à ses 286 ch et 545 Nm de couple, soit 66 ch et 240 Nm de plus que le Scenic, l'Elroq avance des performances quasi sportives avec un 0 à 100 km/h en 6s6, contre 7s9 pour son adversaire. Et si l'architecture moteur arrière/propulsion peut laisser craindre des dérives du train arrière en sorties de virages mouillés, il n'en est rien, y compris dans les épingles montagneuses glacées que comprend notre parcours d'essai. Son assurance est même bluffante.

Alors que les premières électriques de ce type chez VW avaient tendance à mettre l'antipatinage en difficulté, le Skoda canalise idéalement la cavalerie, y compris quand on a le pied lourd. Certes, notre modèle est judicieusement chaussé de pneus hiver (Continental WinterContact en 235/50 R20), mais il y a du monde à diriger. Faute de gommes adaptées aux conditions de l'essai (dimensions proches mais Michelin e-Primacy), le Renault a, de son côté, tendance à faire cirer ses roues avant malgré un couple de "seulement" 300 Nm. Pour couronner le tout, le Tchèque profite de son architecture qui libère de l'espace à l'avant pour proposer une maniabilité de citadine avec 9,3 m seulement pour faire demi-tour, contre 10,9 m pour le Français.

Un Scenic moins rapide mais plus enthousiasmant…

Le SUV au Losange se rattrape toutefois avec de meilleures sensations de conduite. Doté d'une direction plus franche et précise, d'une suspension contenant mieux le roulis (sans pour autant se montrer trop ferme) et de pneus à flancs un tantinet plus bas (-5 %), il se montre plus réactif et sensationnel en entrée de virage. On préfère également sa pédale de frein, à la fois plus mordante et constante. Certes, l'Elroq offre un comportement sûr et prévenant avec un train avant volontaire et un bel équilibre général, mais pas de quoi se relever la nuit…

Par ailleurs, le Scenic laisse espérer un plus grand rayon d'action avec sa grosse batterie de 87 kWh utiles, contre 77 kWh pour le Skoda qui trompe son monde avec son appellation "85". Hélas, malgré une surface frontale inférieure, le Renault enregistre des consommations plus élevées, en particulier à haute vitesse, la faute notamment à son moteur synchrone à rotor bobiné, plus énergivore. Ainsi, avec une consommation de 25,7 kWh/100 km sur autoroute dans ces conditions hivernales (sec, 2 °C), contre 23,8 kWh/100 km pour l'Elroq, il n'autorise qu'une quinzaine de km de plus que son rival, soit guère plus de 300 km avec le plein ou 250 km avec 80 % de charge.

À peine moins autonome et rechargeant sa plus petite batterie de 10 à 80 % en seulement 28 mn sur les bornes rapides en courant continu (contre 37 mn annoncés pour 15 à 80 % chez Renault), le Skoda se montre donc, contre toute attente, plus apte à voyager… Seul grief : il ne propose pas, contrairement au Scenic, de chargeur embarqué 22 kW en courant alternatif permettant de faire le plein deux fois plus vite sur les bornes publiques ou des centre-commerciaux (soit 8h, contre 5h pour le Renault). D'un autre côté, cette option facturée 2 000 € chez le Français a de quoi refroidir…