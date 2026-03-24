Skoda dote les Elroq et Enyaq d'une nouvelle batterie LFP et d'un système multimédia revu pour relancer ses ventes

Skoda est en pleine forme, et c’est peu de le dire. Après un démarrage sur les chapeaux de roues, le SUV Elroq s’est hissé à la deuxième place des voitures électriques vendues en Europe en 2025, juste derrière le Tesla Model Y. Son grand frère, l’Enyaq, obtient la septième place.

Même si ce succès ne se retrouve pas en France (58e place pour l'Elroq), la marque fait évoluer ses deux modèles. Pour commencer, ils adoptent un système d’infodivertissement Android de nouvelle génération avec notamment un App store intégré pour accéder à différentes applications comme Spotify ou YouTube.

Ensuite, il est possible de profiter d’une clé numérique appairée au smartphone permettant de verrouiller et déverrouiller l’auto, ou encore partager de partager sa voiture via l’application Wallet.

Afin d’améliorer le quotidien, ou du moins la gestion des recharges hors domicile, le service de recharge Powerpass est désormais relié à la navigation. Cela permet d’afficher les évaluations et les tarifs des bornes, mais aussi d’activer la recharge depuis l’écran tactile. Ce service donne accès à un réseau de 1 000 000 de points de charge publics dans 28 pays européens. Quant à l’application MySkoda, elle est capable de combiner la planification des trajets avec différents points d’intérêt Google (restaurants, cafés, hôtels, supermarchés ou sites touristiques) et les arrêts de recharge nécessaires.

Amateur de café ou de balade à vélo électrique, vous allez pouvoir les recharger via la fonction V2L et une prise 230V placée dans le coffre.

Une nouvelle batterie d’entrée de gamme

Skoda indique également avoir amélioré ses aides eà la conduite. Le Travel Assist 3.0 utilise de nouveaux radars et capteurs, le maintien dans la voie gagne en précision et la gestion de la vitesse devient plus progressive. À noter que l’Emergency Assit peut effectuer un changement de voie automatique sur autoroute et peut aussi guider le véhicule vers la bande d’arrêt d’urgence en cas d’absence de réaction du conducteur. Ces améliorations passent aussi par une meilleure surveillance des carrefours complexes.

Enfin, l’Elroq reçoit une nouvelle batterie de type LFP (Lithium-Fer-Phosphate) d’une capacité nette de 58 kWh, une technologie présentant une meilleure longévité et supportant mieux les recharges quotidiennes. Skoda ne donne pas d’autonomie et indique simplement une recharge de 10 à 80 % en 26 minutes, une durée standard même si la puissance de recharge n’a rien d’exceptionnel avec 105 kW.

Skoda n’indique pas encore les tarifs de ses SUV millésime 2026, espérons simplement que les notes restent raisonnables.