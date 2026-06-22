En bref : Break familial électrique 4,82 m de long 421 à 646 ch Propulsion ou 4x4 Batterie de 75 ou 100 kWh bruts À partir de 45 990 €

Vous voulez une confidence ? Eh bien à force d’essayer des SUV chinois électriques, nous marchons à reculons à chaque proposition d’un nouvel acteur de l’empire du Milieu (et elles sont nombreuses). Parce que les modèles sont aussi insipides que dérangeants en matière de rapport prix/prestations ? Sans doute. D’un autre côté, comment refuser alors que l’automobiliste moyen, fortement encouragé (pour ne pas dire contraint) à passer au déplacement zéro émission, n’a pas les moyens de rester fidèle aux marques traditionnelles ?

Une fois n’est pas coutume, je suis plutôt enthousiaste à l’idée de tester cette Zeekr 7GT. Déjà parce que c’est un break, intrinsèquement moins énergivore, mais aussi parce qu’il avance un profil élancé qui me séduit (les goûts et les couleurs…) avec un pavillon plongeant vers l’arrière et une lunette dans le prolongement. Et si elles ne font pas l’unanimité, ses singularités esthétiques telles que son masque avant noir, ses rétroviseurs sur promontoire, son capot bombé et ses arches de roues dessinées au compas lui donnent de la personnalité.

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S’il faut faire confiance à cette nouvelle marque ? Question légitime : Zeekr n’a que cinq ans d’âge et débarque seulement cette année en France, dans un réseau de distribution et d’entretien embryonnaire. Sauf qu’on a ici affaire au géant Geely, déjà détenteur de Volvo, Polestar et Lotus… Et que la gamme comprend déjà des SUV convaincants, tels que le compact X ou le grand 7X.

Une force de frappe rassurante donc, tout comme la garantie 5 ans ou 100 000 km (8 ans ou 200 000 km pour la batterie). De quoi se laisser tenter, d’autant que le rapport prix/prestations est alléchant : même si elle est privée de bonus à cause de sa fabrication en Chine…, la version de base offre, pour le prix catalogue d’un simple Peugeot e3008 d’entrée de gamme (soit 45 990 €), une batterie LFP de capacité équivalente (75 kWh bruts), une puissance quasi deux fois supérieure (précisément 421 ch) et surtout un équipement de série exemplaire (voir page équipement).

Rajoutez 5 000 €, soit un ticket à 50 990 €, et vous passez à une pile NMC de 100 kWh bruts pour une autonomie mixte grimpant de 519 à 655 km. Difficile de trouver mieux s’agissant d’un break de 4,82 m de long, sachant qu’une Volkswagen ID.7 Tourer réclame 63 390 € minimum pour sa capacité de batterie maximum, pourtant inférieure (86 kWh nets). Et les modèles premium, clairement dans la ligne de mire de la marque, sont encore plus chers, à commencer par le récent Mercedes CLA Shooting brake 250 +, affiché à 55 700 € minimum.

Et surtout, Zeekr enfonce le clou avec l’annonce d’une charge rapide de 10 à 80 % en 16 minutes seulement pour cet accumulateur grâce à une architecture 800 V acceptant jusqu’à 480 kW en courant continu (DC). Notre modèle haut de gamme est bien plus cher. Élitiste même dans l’absolu, avec ses 57 490 €. Sauf que lui aussi fait figure de bon plan avec son second moteur offrant non seulement une transmission intégrale mais également une puissance totale de 646 ch, en même temps qu’une dotation luxueuse comprenant notamment des suspensions pneumatiques pilotées, des portes électriques (si, si !) et, heureusement, de gros freins.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le break 7GT se veut accueillant, surtout aux places arrière où l’on trouve un espace aux jambes royal et une banquette moelleuse aux dossiers inclinables électriquement. On apprécie également la qualité des matériaux et des finitions, comparable à ce que l’on trouve à bord de la Mercedes précitée.

Dommage (ou heureusement pour nos constructeurs historiques) que la marque n’ait pas jugé bon de se creuser la tête en termes d’ambiance : la planche de bord, ultra-classique avec son grand écran central et son dessin rectiligne et épuré, semble vue et revue. Par ailleurs, la chasse aux boutons qui impose de passer par le système multimédia pour tout régler, y compris l’orientation des buses d’aération ou les rétroviseurs, agace les amateurs de pragmatisme.

Le coffre enfin, peut décevoir : avec seulement 456 dm3, il n’est guère plus volumineux que celui de la CLA Shooting brake, pourtant 10 cm moins longue… Mais une voiture électrique ne se résumant pas à son sens de l’accueil, il est temps de prendre la route…