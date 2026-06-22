Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !
6. La fiche technique de la Zeekr 7GT Privilege de 646 ch
Les chiffres clés
|Zeekr 7gt 646 PRIVILEGE AWD LAUNCH EDITION 100 KWH
|Généralités
|Finition
|PRIVILEGE AWD LAUNCH EDITION
|Date de commercialisation
|01/01/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,82 m
|Largeur sans rétros
|1,91 m
|Hauteur
|1,45 m
|Empattement
|2,90 m
|Volume de coffre mini
|456 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|710 Nm
|Puissance moteur
|646 ch
|Autonomie en électrique combinée
|558 km
|Capacité batterie
|100 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|210 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|3.3 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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