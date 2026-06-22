Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Zeekr 7gt

Essai

Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

4  

6. La fiche technique de la Zeekr 7GT Privilege de 646 ch

 

Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !

Les chiffres clés

Zeekr 7gt 646 PRIVILEGE AWD LAUNCH EDITION 100 KWH
Généralités  
Finition PRIVILEGE AWD LAUNCH EDITION
Date de commercialisation 01/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,82 m
Largeur sans rétros 1,91 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,90 m
Volume de coffre mini 456 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 710 Nm
Puissance moteur 646 ch
Autonomie en électrique combinée 558 km
Capacité batterie 100 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.3 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (17)

Voir tout

Sommaire

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Zeekr 7gt

Zeekr 7gt

SPONSORISE

Essais Zeekr 7gt

Voir tous les essais Zeekr 7gt

Guides d'achat Break

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Zeekr 7gt

Voir toute l'actu Zeekr 7gt