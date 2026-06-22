Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !
3. L’équipement de la Zeekr 7GT : généreux voire luxueux
La ZeekR 7GT fait varier l’équipement selon les trois niveaux de puissance.
En version de base Core RWD 421 ch et 75 kWh LFP, elle se veut déjà généreuse avec notamment écran central OLED 15 pouces, combiné d’instruments LCD 13 pouces, navigation, sièges AV/AR électriques et chauffants, trappe à skis, phares matrix LED, sellerie tissu, toit panoramique, jantes 19 pouces, hayon électrique, clim auto bizone, 2 chargeurs smartphone par induction, vitres arrière surteintées, systèmes audio 10 HP, réplication smartphones, conduite semi-autonome.
En plus de la batterie NMC 100 kWh, la version Long Range RWD Launch Edition ajoute, pour 5 000 € supplémentaires, affichage tête haute 35,5 pouces, système audio 23 haut-parleurs avec caisson de basses, système de parfum d’habitacle, rétroviseur conducteur jour/nuit auto et sellerie en cuir Nappa perforé, entre autres et volant à réglage électrique, entre autres.
Enfin, la déclinaison bimoteurs à quatre roues motrices et 646 ch Privilege Launch Edition intègre, pour un dernier effort financier de 6 500 €, suspension pneumatique active, toit noir contrastant et becquet arrière assorti, étriers de freins orange fixes 4 pistons à l’avant, sièges ventilés et massant à l’avant (+ soutien lombaire électrique), et portes avant et arrière électriques.
Le point techno : des équipements dignes des meilleures prémiums…
Déjà, la puissance de charge en courant continu de 480 kW laisse baba. Certes, il faut trouver les bornes capables de délivrer une telle puissance, mais le score est là. Notez que la « petite » batterie LFP de 75 kWh ne réclamerait que 13 minutes pour repasser de 10 à 80 %. La puissance en courant alternatif n’est pas oubliée non plus avec la valeur maxi proposée sur les bornes triphasées : 22 kW.
La 7GT haut de gamme Privilege se distingue par ailleurs avec un système audio à 23 HP et 2 160 W, mais également avec un affichage tête haute XXL de 35,5 pouces, soit 90 cm d’infos dans le pare-brise : un peu trop ? Sans doute : il faut aimer… tout comme le haut-parleur dans l’appuie-tête, perturbant au début.
Equipements et options
Version : 646 PRIVILEGE AWD LAUNCH EDITION 100 KWH
Equipements de sécurité
ISOFIX child seat attachment
Traction control (TCS)
Airbags: front & side airbag first row
ABS
Zeekr Voice Assistance: Voice commands, Offline function control
Equipements de confort
2-zone climate control
Zeekr Advanced Navigation: Smart route planning (with charge stations), Category search (POI)
Autres équipements
Front power window
Continuously variable automatic transmission
Metallic paint
Front seats 4-way power lumbar adjustment
Zeekr Premium Sound System 23 speakers (2,160W) incl. Subwoofer
Interior Fragrance system
Leather interior with perforated surface (Charcoal)
2nd row seat powered adjustment: 2-way
2nd row backrest seat 60 / 40 & ski-hatch
Steering wheel, leather 4-way power adjustment, memory
Front seats ventilation and massage
Heated front & rear seats & heated steering wheel
Front seats adjustment: 8-way power memory
Door mirror auto dimming (driver side)
Ambient light
2 Wireless phone charger (50W each)
Powered front and rear doors
Powered tailgate with stop height adjustment
Roof rails
2-tone color roof and rear spoiler
Fixed panoramic sunroof (UV filtering)
Rear privacy glass (from B-pillar and rear)
Front & rear side frameless laminated windows
20" Alloy wheel
Active air suspension & continually damper control
Central locking
Servo steering
Wheel tire pressure control
Electronic Stability Program
Heating pump
Drive modes (Comfort, Eco, Sport, Snow, Individual)
A set of Safety, Driving & Parking - Main features:
Productivity App : Meetings & Calendar mirroring
Zeekr Companion App: Remote control and monitoring, battery charging, Digital Key,
Free Over The Air software updates
2GB data for standard IOT operations (Digital Key, Online Navi etc.)
Apple Carplay / Android Auto
Digital Power: Qualcomm Snapdragon 8295 chip with 4 GB memory & 32 GB storage
Face recognition
13-inch HD LCD instrument cluster
35.5-inch Augmented Reality Head-Up Display
15-inch OLED center display
Options disponibles
-
Nappa & PU Polar White & Charcoal Black & Hazel:
1250 €
-
Metallic paint Mistic Lillac:
1100 €
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