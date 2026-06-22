Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !

La ZeekR 7GT fait varier l’équipement selon les trois niveaux de puissance.

En version de base Core RWD 421 ch et 75 kWh LFP, elle se veut déjà généreuse avec notamment écran central OLED 15 pouces, combiné d’instruments LCD 13 pouces, navigation, sièges AV/AR électriques et chauffants, trappe à skis, phares matrix LED, sellerie tissu, toit panoramique, jantes 19 pouces, hayon électrique, clim auto bizone, 2 chargeurs smartphone par induction, vitres arrière surteintées, systèmes audio 10 HP, réplication smartphones, conduite semi-autonome.

En plus de la batterie NMC 100 kWh, la version Long Range RWD Launch Edition ajoute, pour 5 000 € supplémentaires, affichage tête haute 35,5 pouces, système audio 23 haut-parleurs avec caisson de basses, système de parfum d’habitacle, rétroviseur conducteur jour/nuit auto et sellerie en cuir Nappa perforé, entre autres et volant à réglage électrique, entre autres.

Enfin, la déclinaison bimoteurs à quatre roues motrices et 646 ch Privilege Launch Edition intègre, pour un dernier effort financier de 6 500 €, suspension pneumatique active, toit noir contrastant et becquet arrière assorti, étriers de freins orange fixes 4 pistons à l’avant, sièges ventilés et massant à l’avant (+ soutien lombaire électrique), et portes avant et arrière électriques.

Le point techno : des équipements dignes des meilleures prémiums… Déjà, la puissance de charge en courant continu de 480 kW laisse baba. Certes, il faut trouver les bornes capables de délivrer une telle puissance, mais le score est là. Notez que la « petite » batterie LFP de 75 kWh ne réclamerait que 13 minutes pour repasser de 10 à 80 %. La puissance en courant alternatif n’est pas oubliée non plus avec la valeur maxi proposée sur les bornes triphasées : 22 kW. La 7GT haut de gamme Privilege se distingue par ailleurs avec un système audio à 23 HP et 2 160 W, mais également avec un affichage tête haute XXL de 35,5 pouces, soit 90 cm d’infos dans le pare-brise : un peu trop ? Sans doute : il faut aimer… tout comme le haut-parleur dans l’appuie-tête, perturbant au début.