Ludospace Renault Kangoo 3 : lequel choisir ?

Le premier Renault Kangoo est né en 1997 et au fil du temps et des générations, il a quitté progressivement ses habits d’utilitaire transformé en transporteur familial pour emprunter ceux d’un monospace confortable. Il est devenu plus proche d’un Renault Scénic tout en étant plus habitable et disposant d’une grande capacité de chargement. Le nouveau Renault Kangoo de troisième génération qui vient d'arriver affiche toujours de belles proportions et se dote d’une plateforme moderne, la CMF-C/D qui équipe la Renault Mégane et le monospace Renault Scénic. Cela se sent tout de suite en prenant le volant, le Renault Kangoo 3 est devenu très confortable grâce à un amortissement plus performant. Le dynamisme est également en hausse même si le comportement reste un peu pataud, du fait d’un centre de gravité placé assez haut.

Un cube sur roues

Le style extérieur a également changé et l’allure générale du modèle est plus attrayante qu’avant. Le Renault Kangoo se cale sur les autres modèles du Losange avec ses feux de jour en forme de “C“, sa calandre chromée ou son bouclier généreusement aéré. Pour le reste, le véhicule conserve son allure cubique avec un hayon vertical. Tout est fait pour disposer d’une habitabilité maximale qui bénéficie aux occupants, tout comme à la capacité de chargement. Pour ceux qui auraient besoin d’une plus grande possibilité de transport et de sept places, rappelons qu’une version allongée apparaîtra dans le courant de 2022.

De la place à bord

À bord, il y a de l’espace. Il est facile de s’installer dans l’habitacle grâce à des portes avant s’ouvrant à 90 degrés, pour les passagers arrière c’est aussi aisé avec les portes latérales coulissantes qui malgré la présence du pied milieu (sur la version utilitaire, le pied milieu du côté passager a été supprimé) permettent de se glisser à bord sans problème. Il y a de l’espace pour les jambes, les épaules tandis que la garde au toit est gigantesque. Les passagers de la banquette arrière (qui est rabattable 1/3-2/3) sont choyés. Quant au volume de chargement, il est aussi imposant avec un hayon géant (attention à l’amplitude du hayon à l’ouverture) qui donne accès à une capacité de chargement de 775 litres. Elle passe à 1 200 litres lorsque la banquette est rabattue et jusqu’à 3 500 litres lorsque le siège passager avant est replié (on peut alors installer des objets jusqu’à 2,70 m de long) et que l’on charge l’auto jusqu’au pavillon.

Intérieur plaisant

Pour le conducteur, il est facile de trouver une bonne position de conduite. On est bien assis et le levier surélevé facilite le passage des vitesses. L’ambiance moderne du tableau de bord fait oublier l’origine utilitaire du modèle. Malgré l’abondance de plastiques durs, la planche de bord du Renault Kangoo 3 présente bien avec un bon assemblage des éléments, des habillages façon bois, un écran multimédia de bonne taille, des rangements pratiques un peu partout (capucine sous le pavillon, rangement au-dessus des compteurs, boîte à gants tiroir, console centrale…).

D’abord thermique puis électrique

Sous le capot on trouve une offre de quatre moteurs thermiques (deux blocs essence et deux blocs diesels) en attendant en 2022 une version 100 % électrique. Les deux blocs essence sont des quatre cylindres 1.3 TCe de 100 et 130 ch, tandis que depuis peu le diesel 1.5 dCi de 95 ch se voit épaulé par un 1.5 dCi de 115 ch qui fait preuve de plus de vaillance. Pour la transmission, seule une boîte mécanique à six vitesses est disponible avec chacune des motorisations. L’an prochain, une boîte EDC7 pourra être associée au bloc 1.3 TCe de 130 ch. Véhicule imposant et lourd (plus d’une tonne et demie les pleins faits), le Renault Kangoo 3 a besoin d’un peu de puissance pour transporter efficacement une famille avec ses bagages et les moteurs les plus puissants sont à privilégier. Il est bon de noter que ce modèle est également disponible en version TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite), uniquement avec les deux blocs essence de 100 et 130 ch. Il dispose alors d’une rampe d’accès coulissante positionnée au niveau du soubassement du véhicule, de systèmes de fixation BraunAbility pour sécuriser le positionnement du fauteuil roulant dans le véhicule, de trois sièges individuels de rang 2 qui remplacent la banquette d’origine et autorisent plusieurs configurations (3 sièges individuels + 1 fauteuil roulant, 4 sièges individuels + 1 fauteuil roulant ou 5 sièges individuels sans fauteuil roulant).

Les rivaux de Stellantis

Le Renault Kangoo 3 doit faire face dans notre pays au trio de ludospaces de chez Stellantis composé des Citroën Berlingo, Peugeot Rifter et Opel Combo Life. Ce sont de rudes concurrents aux caractéristiques proches de celles du modèle du Losange. Pour faire la différence avec ces modèles, le Renault Kangoo 3 peut compter sur son design, sa jeunesse, ses moteurs TCe affichant une belle disponibilité à bas régime et ses équipements dernier cri.

Le ludospace Renault Kangoo 3 en dix points