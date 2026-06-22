Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !
4. Zeekr 7GT : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : allemandes, et de toutes tailles…
Dans un paysage électrique qui compte désormais majoritairement des SUV ou de grandes berlines profilées, les breaks se font rares. Avec ses 4,82 m de long, la 7GT se situe à mi-chemin entre la Mercedes CLA Shooting Brake (4,72 m) et les Volkswagen ID.7 Tourer et Audi A6 e-tron (plus de 4,90 m). Face à ces trois Teutonnes, la 7GT avance à la fois des prix moins élevés, un équipement plus riche, des puissances supérieures et des batteries de grande capacité rechargeant plus rapidement.
À retenir : toujours le même cas de conscience…
À chaque nouveauté chinoise, toujours le même débat : faut-il céder aux sirènes de l’empire du Milieu au risque de mettre à genoux nos marques chéries ? On vous laisse en débattre. En tout cas, pour celui qui ne se pose pas ce genre de questions, difficile de résister : pas trop chère, richement voire luxueusement dotée, spacieuse (du moins dans l’habitacle), bien finie, confortable, (sur) puissante, et a priori capable d’aller loin aisément grâce à ses grosses batteries très rapides à charger, la 7GT constitue un véhicule familial électrique abouti, même si son poids impose une certaine retenue dans les virages.
Caradisiac a aimé :
- Performances
- Douceur
- Confort
- Rapport prix/équipement
- Temps de charge annoncés
Caradisiac n’a pas aimé :
- Lourdeur en virages
- Consommation assez élevée
- Volume de coffre
- Manque d’image
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|421 CORE RWD 75 KWH
|0 (wltp)
|45 990 €
|€
|421 LONG RANGE RWD LAUNCH EDITION KWH
|0 (wltp)
|50 990 €
|€
|646 PRIVILEGE AWD LAUNCH EDITION 100 KWH
|0 (wltp)
|57 490 €
|€
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