Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !

La concurrence : allemandes, et de toutes tailles…

Dans un paysage électrique qui compte désormais majoritairement des SUV ou de grandes berlines profilées, les breaks se font rares. Avec ses 4,82 m de long, la 7GT se situe à mi-chemin entre la Mercedes CLA Shooting Brake (4,72 m) et les Volkswagen ID.7 Tourer et Audi A6 e-tron (plus de 4,90 m). Face à ces trois Teutonnes, la 7GT avance à la fois des prix moins élevés, un équipement plus riche, des puissances supérieures et des batteries de grande capacité rechargeant plus rapidement.

À retenir : toujours le même cas de conscience…

À chaque nouveauté chinoise, toujours le même débat : faut-il céder aux sirènes de l’empire du Milieu au risque de mettre à genoux nos marques chéries ? On vous laisse en débattre. En tout cas, pour celui qui ne se pose pas ce genre de questions, difficile de résister : pas trop chère, richement voire luxueusement dotée, spacieuse (du moins dans l’habitacle), bien finie, confortable, (sur) puissante, et a priori capable d’aller loin aisément grâce à ses grosses batteries très rapides à charger, la 7GT constitue un véhicule familial électrique abouti, même si son poids impose une certaine retenue dans les virages.

Caradisiac a aimé :

Performances

Douceur

Confort

Rapport prix/équipement

Temps de charge annoncés

Caradisiac n’a pas aimé :

Lourdeur en virages

Consommation assez élevée

Volume de coffre

Manque d’image