Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !

La Zeekr 7GT Privilege Launch Edition (646 ch, à partir de 57 490 €) est évaluée dans la catégorie des breaks familiaux à quatre roues motrices et batterie d’environ 90 kWh, qui comprend notamment :

Audi A6 e-tron Avant Quattro (428 ch, à partir de 83 350 €)

Mercedes CLA Shooting Brake 350 4MATIC (354 ch, à partir de 64 950 €)

Volkswagen ID.7 Tourer GTX (340 ch, à partir de 76 000 €)