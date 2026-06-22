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Zeekr 7gt

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Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

4  

5. Les notes de la Zeekr 7GT

 

Essai Zeekr 7GT (2026) : le break électrique low cost qui défie les premiums allemands !

La Zeekr 7GT Privilege Launch Edition (646 ch, à partir de 57 490 €) est évaluée dans la catégorie des breaks familiaux à quatre roues motrices et batterie d’environ 90 kWh, qui comprend notamment :

Audi A6 e-tron Avant Quattro (428 ch, à partir de 83 350 €)

Mercedes CLA Shooting Brake 350 4MATIC (354 ch, à partir de 64 950 €)

Volkswagen ID.7 Tourer GTX (340 ch, à partir de 76 000 €)

Zeekr 7GT Privilege 100 KWh 646 ch
Budget
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,4 /20
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