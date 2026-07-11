Ce sont deux gars et une fille. Un jour de 2020, ils ont une idée. Pourquoi ne pas monter une petite boîte qui louerait exclusivement des vans aménagés électriques ? Une pure folie dans un milieu, la vanlife, qui carbure presque entièrement au diesel, et le seul fait de prononcer le mot « SP95 » résonne comme une insulte.

Trois ans de cogitations plus tard, ils se lancent dans l’aventure. Seule au monde, du moins seuls en Europe, The family van est né. Mais quand personne n’ose une nouvelle idée, ce n’est pas toujours bon signe, car il arrive parfois que le marché visé n’existe pas. Mais ils n’hésitent pas et s’installent du côté de Dax avec un objectif : faire découvrir le sud ouest en van électrique à leurs clients.

La hausse du prix de l’essence : le meilleur ambassadeur

L’aventure commence petitement lorsque soudain, au printemps dernier, le prix du baril explose et les tarifs des carburants s’envolent. Les ventes de voitures électriques ont augmenté et à Dax, le téléphone n’arrête plus de sonner. Pour cet été, d’ailleurs, il est inutile d’appeler : les 9 vans de l’entreprise sont réservés jusqu’à la fin du mois d’août.

Évidemment, au début, il a fallu, et il faut toujours, convaincre les réticents, et surtout les hésitants, ceux qui ont peur de la panne sèche et n’ont jamais conduit d’engin électrique. Aussi, the family van fait dans la câlinothérapie. On est pas chez Hertz ou Avis ou un tour de l’auto, une signature et une poignée de main suffisent.

Les clients bénéficient d’un accueil téléphonique sur rendez-vous avant la prise en charge. Celle-ci est assortie d’une prise en main complète lors de leur arrivée à Dax. Ils se voient proposer plusieurs formules, allant du voyage en solitaire aux virées en groupe ou chaque famille (de trois personnes maximum) dispose de son van pour partie à la découverte des Pyrénées ou des plages landaises.

La liberté ou les circuits organisés

Mais les clients peuvent aussi s’offrir des roads trips à thème en solo, allant du désert espagnol des Bardenas au surftrip dans les Landes, et pourquoi pas à la découverte de la route du fromage, avec des pauses dégustation.

Les vans loués sont des Citroën ê-Jumpy, avec leur batterie de 75 kWh offrant une autonomie de 350 km. Évidemment, avec le poids de l’aménagement intérieur, effectué par une petite entreprise de Toulouse, et la grimpette dans les Pyrénées, l’autonomie peut s’avérer moindre. Les tarifs débutent à 85 euros par jour, soit 15 de plus que ceux constatés, en moyenne, pour des vans thermiques. Un supplément compensé, en partie, par les pleins qu’il n’est plus nécessaire de faire.