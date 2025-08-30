Caselani s'attaque au Fiat Ducato et le transforme en van vintage

C’est un retour aux fondamentaux de son propre pays, l’Italie. Car jusqu’ici, Caselani, le carrossier de Crémone, n’avait d’yeux que pour la France et pour Citroën. Le SpaceTourer revisité pour en faire un bon vieux Type H, c’est lui. Comme le Berlingo devenu 2CV fourgonnette ou l’Ami et son restylage vintage.

Pour sa dernière création, il délaisse les Chevrons et se penche sur son voisin de Turin avec une nouvelle idée : donner un coup de vieux au Fiat Ducato, star des stars de la vanlife qui sert de base à la moitié des fourgons et des camping-cars européens.

L'Estafette italienne

Pour cette transformation, Caselani a exhumé le Type H local, le symbole de la camionnette transalpine d’après guerre, et de la reconstruction du pays : le Fiat 616 N, le successeur du 615 qui a trimbalé tous les commerçants et les artisans italiens du début des trente glorieuses, entre 1952 et 1965.

Cette Estafette Renault de la botte a tout fait et tout vu, sous toutes ses formes, du plateau au minibus. Caselani, à son habitude, a revu des parties entières du Ducato pour le replonger 70 ans en arrière. Au programme : une calandre large comme un sourire italien qui abrite des phares tous ronds.

Mais ce n’est pas tout, David Obendorfer, le designer responsable de ce vieillissement néorétro a poussé le bouchon jusque sur le profil du Fiat, avec des stries qui, à l’époque, étaient censées figurer celles que l’on retrouvait sur les avions.

Le créateur de ce 616 N a également tenu à conserver le capot de l’original, alors que le Ducato d’aujourd’hui est presque vertical à l’avant. Sous ce capot, en revanche, on ne retrouve pas le moteur de 40 ch de l’époque, mais bel et bien le diesel 2.2 Multijet de 140 ch que l’on retrouve sur la plupart des vans et camping-cars.

Du food truck au van

L’engin sera évidemment disponible sous toutes les coutures, de l’utilitaire classique au food truck en passant par le fourgon aménagé, comme Caselani le propose déjà pour le Citroën Holidays. La version van de ce nouveau 616N existe déjà en maison roulante aménagée par Randger, une marque du groupe Trigano. Ce modèle est exposé jusqu’au 7 septembre au salon de la caravane de Düsseldorf.