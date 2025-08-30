Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Fiat

Caselani s'attaque au Fiat Ducato et le transforme en van vintage

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

0  

VANLIFE - Le spécialiste italien de la préparation néorétro délaisse les chevrons pour s'attaquer à Fiat, sa marque nationale. Dans ses ateliers, le Ducato, chouchou des vanlifers, revient 70 ans en arrière.

Caselani s'attaque au Fiat Ducato et le transforme en van vintage
Caselani donne un coup de viieillot au Fiat Ducato.

C’est un retour aux fondamentaux de son propre pays, l’Italie. Car jusqu’ici, Caselani, le carrossier de Crémone, n’avait d’yeux que pour la France et pour Citroën. Le SpaceTourer revisité pour en faire un bon vieux Type H, c’est lui. Comme le Berlingo devenu 2CV fourgonnette ou l’Ami et son restylage vintage.

Pour sa dernière création, il délaisse les Chevrons et se penche sur son voisin de Turin avec une nouvelle idée : donner un coup de vieux au Fiat Ducato, star des stars de la vanlife qui sert de base à la moitié des fourgons et des camping-cars européens.

L'Estafette italienne

Pour cette transformation, Caselani a exhumé le Type H local, le symbole de la camionnette transalpine d’après guerre, et de la reconstruction du pays : le Fiat 616 N, le successeur du 615 qui a trimbalé tous les commerçants et les artisans italiens du début des trente glorieuses, entre 1952 et 1965.

La camionnette Fiat des années 50.
La camionnette Fiat des années 50.

Cette  Estafette Renault de la botte a tout fait et tout vu, sous toutes ses formes, du plateau au minibus. Caselani, à son habitude, a revu des parties entières du Ducato pour le replonger 70 ans en arrière. Au programme : une calandre large comme un sourire italien qui abrite des phares tous ronds.

Mais ce n’est pas tout, David Obendorfer, le designer responsable de ce vieillissement néorétro a poussé le bouchon jusque sur le profil du Fiat, avec des stries qui, à l’époque, étaient censées figurer celles que l’on retrouvait sur les avions.

Le Ducato s'orne désormais d'un capot.
Le Ducato s'orne désormais d'un capot.

Le créateur de ce 616 N a également tenu à conserver le capot de l’original, alors que le Ducato d’aujourd’hui est presque vertical à l’avant. Sous ce capot, en revanche, on ne retrouve pas le moteur de 40 ch de l’époque, mais bel et bien le diesel 2.2 Multijet de 140 ch que l’on retrouve sur la plupart des vans et camping-cars.

Du food truck au van

L’engin sera évidemment disponible sous toutes les coutures, de l’utilitaire classique au food truck en passant par le fourgon aménagé, comme Caselani le propose déjà pour le Citroën Holidays. La version van de ce nouveau 616N existe déjà en maison roulante aménagée par Randger, une marque du groupe Trigano. Ce modèle est exposé jusqu’au 7 septembre au salon de la caravane de Düsseldorf. 

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/