Citroën Berlingo Caselani, la 2CV Fourgonnette moderne à 37 500€ HT

Depuis 2017, le carrossier italien Caselani propose de transformer le Citroën Jumper en véritable fourgon Type H moderne, grâce à un kit de conversion à la finition très poussée. Il y a quelques mois, les Italiens s'attaquaient cette fois à son petit frère le Citroën Berlingo en répliquant le style de la légendaire 2CV Fourgonnette, toujours avec la même approche via un kit de conversion à la finition léchée.

Et on connaît désormais les prix du Citroën Berlingo redessiné par Caselani. Disponible avec les motorisations thermiques classiques de la gamme de la marque aux chevrons, l'engin débutera à 37 500€ hors taxes avec le moteur essence Puretech 110 chevaux. Pour un diesel de 130 chevaux, l'addition démarrera à 39 000€ HT. Le Caselani Van propose aussi l'option d'une motorisation 100% électrique, celle proposée sur le e-Berlingo de série (qu'on retrouve aussi sur la Peugeot e-208 et tous les modèles compacts de chez Peugeot, DS et Citroën) avec un bloc de 136 chevaux alimenté par des batteries de 50 kWh. L'addition grimpe alors à 49 000€ HT.

Une version pour les particuliers

A noter qu'il y a aussi une version pour les particuliers au catalogue du modèle, la e-Fourgonnette basée sur la finition e-Berlingo Shine électrique. Mais le prix grimpe alors à 59 000€ HT, ce qui commence à faire très cher pour une petite fourgonnette de ce genre. Et si vous disposez déjà d'un Citroën Berlingo, la transformation par Caselani vous coûtera 16 800€ hors taxes.