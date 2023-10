Présentation - Citroën Type Holidays : un van dans le rétro

Le Citroën Type Holidays associe le rétro et le moderne, le charme de l’ancien et les tendances d’aujourd’hui. Il est un trait d’union, comme le dit Citroën, entre l’emblématique Type H et le moderne Space Tourer. Et ce n’est pas un exercice de style ! Le Citroën Type Holidays est bel et bien un véhicule destiné à être commercialisé. Il intégrera la nouvelle gamme Holidays, qui marquera l’arrivée de Citroën sur le marché des vans aménagés de loisirs et sera dans le réseau dès le deuxième trimestre 2024.



Ce Type Holidays est « habillé » par Caselani, une entreprise italienne spécialisée dans la fibre de verre, notamment pour la marine. Cette matière recouvre ici la carrosserie du Space Tourer. Elle est plaquée à la tôle et le résultat est vraiment bluffant. Seule la face avant d’origine est remplacée par cette face avant typique.

Toit relevable et coin cuisine

Le Citroën Type Holidays reprend les codes classiques des fourgons aménagés. Il est équipé d’un toit relevable présentant deux avantages. En premier lieu, il abrite un large lit pour deux personnes. En second lieu, il permet de se tenir debout dans la cellule, c’est tout de même pratique. L’espace de vie comprend une banquette deux places, qui peut également se transformer en couchage. Cette banquette est totalement amovible, pour libérer de la place si nécessaire. Il y a aussi une petite cuisine avec un réchaud deux feux gaz, un évier avec robinet escamotable et un réfrigérateur. Une table amovible peut être installée au milieu de cet espace. Pour les repas, elle est encadrée par la banquette et les deux sièges avant pivotants. Cette table peut aussi être installée en extérieur. Ce Type Holidays dispose de série de deux portes latérales coulissantes électriques et d’une vitre de hayon à ouverture indépendante.

Motorisation Diesel de 145 ou 180 chevaux

Ce Type Holidays est réalisé sur la base d’un Citroën Space Tourer M (court), fabriqué à Hordain dans le Nord de la France. Pour devenir van aménagé, il part ensuite en Slovénie auprès de l’aménageur Bravia Mobil qui le transforme et l’équipe. Devenu Holidays, il peut soit revenir dans les concessions de France et d’ailleurs, soit effectuer un crochet par l’Italie où Caselani le fera devenir Type Holidays, grâce à cet habillage qui sera proposé comme une option. Ce nouveau venu dans la famille des vans sera proposé, comme le reste de cette nouvelle gamme, avec deux motorisations Diesel, de 145 chevaux avec boite de vitesses manuelles ou de 180 chevaux en boîte automatique.

Le Citroën Type Holidays sera sans aucun doute l’une des vedettes du salon des Véhicules de Loisirs qui ouvre ses portes aujourd’hui et jusqu’au 15 octobre au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte près de Paris.