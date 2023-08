Ford Nugget : prêt pour le printemps prochain

Le Ford Custom sait se transformer en petite maison sur roues. Il s’appelle alors Ford Nugget, et c’est un fourgon aménagé pour les adeptes de la vanlife. Fort du succès de sa première version, Ford lancera très prochainement une nouvelle version de ce petit camping-car. À la clé, de nouvelles fonctionnalités, plus d’équipements et plus de praticité.

Le Ford Nugget est un van à toit relevable adoptant une implantation intérieure plutôt originale et typique de Ford avec un espace central et la cuisine sur l’arrière. Dans le détail, le Nugget est doté d’une banquette trois places montée sur rails, c’est donc un cinq places. Lors des étapes, cet espace central se transforme en salon ou coin repas. Les deux sièges avant pivotent et viennent avec la banquette encadrer une table rabattable de bonne dimension. C’est aussi cet espace qui se transforme en lit deux places, en déployant la banquette.

Pour la nuit, de vrais stores occultants remplacent les simples rideaux de la génération précédente. Le second couchage se trouve dans le toit relevable de ce Nugget. À commande manuelle, ce toit est désormais paré d’un « nouveau tissu auto-pliant pour en simplifier l'abaissement ». Il peut aussi être recouvert d’un panneau solaire, pour une plus grande autonomie électrique, mais ce sera toujours une option. Le nouveau Nugget dispose désormais, et de série, d’une douchette à l’arrière. Il est aussi possible d’avoir, en option, une tente enserrant totalement le hayon arrière.

Préparé par Westfalia

Sans changement, la cuisine en L se trouve toujours sur l’arrière du véhicule. Outre une nouvelle plaque de cuisson deux feux gaz et l’évier, elle gagne en équipements avec un nouveau réfrigérateur tiroir, pratique et facile d’accès, permettant de stocker des bouteilles debout. Le plan de travail grandit et apporte « 20 % d’espace supplémentaire ».



Un écran tactile couleur 7 pouces permet de vérifier et de contrôler le chauffage, les niveaux d'eau et le niveau de la batterie. Ce tableau de commande permet également de commander le nouvel éclairage intérieur du Nugget, comprenant même un éclairage d’ambiance personnalisable. Il donne aussi accès à un inclinomètre, pour faciliter la mise à niveau du Nugget si le sol n’est pas totalement plat.

Le Ford Nugget est préparé par Westfalia, spécialiste allemand des vans aménagés. C’est d’ailleurs lui qui prépare les véhicules de loisirs Volkswagen.

170 chevaux pour commencer

Le Ford Nugget est réalisé sur la nouvelle plateforme lancée cette année pour les Ford Custom et Tourneo. Le nouveau châssis avec suspension arrière indépendante assurera sans aucun doute un plus grand confort. À noter qu’une version à transmission intégrale sera proposée un peu plus tard. Côté mécanique, le Ford Nugget sera tout d’abord disponible en motorisation Diesel EcoBlue de 170 chevaux avec transmission automatique à huit vitesses. C’est cette version, en finition Titanium, qui va être commercialisée dès cet automne pour des livraisons prévues au printemps 2024. À terme, dans les 12 mois suivants explique Ford, un Nugget PHEV hybride rechargeable verra le jour. Il sera doté un moteur essence de 2,5 litres avec une batterie de 11,8 kWh et un moteur électrique « offrant une puissance combinée de 232 chevaux et une capacité de conduite purement électrique », détaille le constructeur.

Comme sur les autres Custom, le Nugget bénéficie d’un poste de conduite agréable et bien équipé. Il est doté d’un tableau de bord entièrement numérique et d’un écran tactile de 13 pouces. C’est de cet écran, ou par commande vocale, que peuvent être contrôlées les fonctions connectées de navigation, d’audio et de communication sur système Sync 4. L’intégration des téléphones sans fil Androïd Auto et Apple Carplay est de série. Le Nugget est enrichi de systèmes de conduite avancés. De série ou en option, cela comprend le régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec centrage dans la voie, l’assistance au freinage en marche arrière ou encore la caméra à 360°.