Essai - Renault Trafic Grand SpaceNomad (2023) : pour quelques centimètres de plus

Dans la famille SpaceNomad, il y a désormais le L1 et le L2. Autrement dit, le petit et le grand. Enfin, petit, c’est relatif : 5,08 mètres de long, 2 mètres de haut. Le grand gagne juste 40 centimètres en longueur. Ces deux Renault Trafic ne sont plus des utilitaires comme les autres. Ce sont des vans aménagés. Un peu comme si le fourgon devenait carrosse de loisirs. Les deux offrent les mêmes prestations et disposent à quelques détails près des mêmes équipements, nécessaires et parfaits pour une vie nomade. Très tendance d’ailleurs, ce nomadisme en van. Elle a un nom : la van life, et ceux qui s’y adonnent sont des vans lifers. Même si le marché tend à se tasser cette année, ces vans aménagés restent des vedettes dans le monde des véhicules de loisirs. Reconnaissons qu’ils cumulent les avantages. Ce sont de grandes voitures au gabarit à peu près standard, ils peuvent être voiture unique, utilisée au quotidien comme en week-end ou pour les vacances. On peut y dormir, y manger, s’y détendre. Bref, une agréable autonomie et une grande souplesse d’utilisation. Ces constats correspondent pile à la description de ce nouveau Renault Grand SpaceNomad.

Cuisine, salon, chambre : c’est le triptyque de ce SpaceNomad. La cuisine comprend un réchaud deux feux gaz, un petit évier et son robinet escamotable. En dessous se trouve le réfrigérateur à compression de 49 litres et son freezer, indispensable pour les glaçons. Des meubles de rangements complètent cet espace.

Au centre, peut être installée une table. Elle se pose sur un pied tulipe. Banquette et sièges avant pivotés viennent l’encadrer pour le repas. Bien sûr, cette table peut être installée dehors, sous l’auvent latéral de série par exemple. Il faudra bien penser à avoir ses propres fauteuils, éléments indispensables qui ne sont curieusement pas fournis dans l’équipement de base.

Dans tous véhicules de loisirs, il faut pouvoir dormir. Le Trafic SpaceNomad dispose de deux espaces de couchages. Le premier est logé dans le toit relevable. Le toit se soulève très facilement, libérant un grand espace doté d’un lit de 190 par 120 centimètres, au matelas confortable. Lumière à Led et prises USB sont inclus dans cet espace. Seul souci, l’accès : pas d’échelle pour monter, il faut carrément grimper sur l’un des deux sièges pour accéder à cet « étage ». Le second couchage est en bas. C’est en fait la banquette passager qui, au prix de quelques manipulations, se transforme en couchage de 190 x 124 cm avec la banquette deux places et de 188 x 124 cm avec la banquette trois places. Un peu moins confortable que le lit du haut de notre point de vue mais plus accessible. Notons que toutes les vitres, fenêtres et ouvrants peuvent être totalement occultés grâce à des rideaux. Le Trafic SpaceNomad comprend enfin de nombreux placards et espaces de rangement, et même une douchette à l’arrière, à peine pratique pour se laver mais bien utile pour se rincer au retour de la plage par exemple. Elle est alimentée par un réservoir d’eau de 60 litres.

Tous ces équipements sont communs aux SpaceNomad court ou long. En fait, le Grand SpaceNomad s’offre un placard en plus sur la partie arrière et bénéfice d’une plus grande zone de stockage à l’arrière (2 550 litres contre 1 800 litres sur le court). Cette soute peut accueillir un vélo, sans avoir à retirer une roue comme avec le SpaceNomad court, explique Renault. L’autre intérêt de la version longue est de pouvoir disposer d’un plus grand espace avant, la banquette passager pouvant coulisser sur 85 centimètres. Ce sont là les seuls bénéfices de la version longue. Pour 1 800 € de plus que la version courte, cela fait tout de même un peu cher pour ne pas avoir la roue du vélo à démonter…