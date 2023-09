Salon des Véhicules de Loisirs 2023 : la van life fait son show

Le 57e Salon des Véhicules de Loisirs se tiendra du 7 au 15 octobre prochain et pour découvrir toutes les dernières nouveautés, c’est à Paris-Nord Villepinte qu’il faut aller… Oui, oui, bien à Villepinte, et non au Bourget comme d’habitude. Pourquoi ? Parce que d’importants travaux ont lieu au Bourget, en lien avec les jeux Olympiques, et que les halls ne sont pas accessibles.

Seront présents les constructeurs et aménageurs de camping-cars petits et grands (voire très grands), mais aussi les fabricants de caravanes et de mobil-home. Une bonne centaine d’exposants et près de 100 000 visiteurs sont attendus cette année. Des chiffres qui démontrent à eux seuls le dynamisme et la bonne santé du marché du véhicule de loisirs en France.

En 2022, 24 605 camping-cars ont été immatriculés en France. C’est bien moins qu’en 2021 et ses 30 809 immatriculations, mais cette année-là fut et restera exceptionnelle en raison de la crise sanitaire.

Reste que le marché du camping-car progresse constamment au fil des ans. Sur la période 2015-2022, les chiffres de ventes de camping-cars ont augmenté de 40 %. « Aujourd’hui les consommateurs accordent de plus en plus d'importance aux voyages et aux loisirs en plein air, ce qui a stimulé la demande pour les véhicules adaptés à ces activités », explique Pierre Rousseau, Président du Salon des Véhicules de Loisirs de Paris. « Nous avons notamment connu une évolution de 120 % sur le nombre d’immatriculations de vans et fourgons entre 2017 et 2022 ».

Vans et fourgons aménagés en vedette

Eh oui, les vedettes du moment dans le grand monde des camping-cars sont toujours les vans et fourgons aménagés. L’engouement ne se dément pas et la fameuse van life a de plus en plus d’adeptes. Les vans sont des petits camping-cars réalisés sur la base de fourgons moyens comme le Renault Trafic ou Mercedes.

Ils présentent l’avantage d’être de taille raisonnable, la longueur n’excédant pas les 5 mètres et la hauteur restant aux alentours des 2 mètres au maximum. Ils n’en sont que plus polyvalents et peuvent être utilisés comme véhicule du quotidien puis comme véhicule de loisirs pour les week-ends ou les vacances.

Le fourgon aménagé a quant à lui pour lignée les grands fourgons, type Fiat Ducato ou Mercedes Sprinter. Ils ont une longueur moyenne de 6 mètres et une hauteur supérieure à 2 mètres, et offrent donc plus de place et disposent pour la plupart d’un couchage fixe. Pour ces deux catégories, la tendance au toit relevable se généralise, permettant d’avoir deux couchages supplémentaires.

Lors de ce salon, de nombreux aménageurs présenteront leur vision de la van life, comme Pilote et Bürstner avec leurs déclinaisons autour des véhicules Renault. Certains constructeurs seront aussi présents comme Mercedes qui présentera, et pour la première en France, le nouveau Classe V Marco Polo, tandis que Citroën réserve aux visiteurs une belle surprise…