Mercedes : dernier restylage pour les Classe V et le Vito

Ils sont tous issus de la même famille et d’une même base, celle des fourgons moyens de chez Mercedes-Benz Vans. Mais ils n’ont ni les mêmes vocations ni les mêmes atours. Voici donc les nouveaux Mercedes Vito et eVito, Classe V et EQV, sans oublier le Marco Polo, le van aménagé de la famille.

Ces nouveaux véhicules, qui feront leur apparition sur le marché au cours du premier semestre 2024, empruntent deux voies différentes. Les Classe V, l’EQV et le Marco Polo prennent la route du luxe tandis que le Vito et son alter ego électrique celle du haut de gamme. C’est Mercedes qui établit cette distinction, parlant même de deux stratégies : la « stratégie luxe » pour les dérivés d’utilitaires grands monospaces et la « stratégie Premium » pour les purs utilitaires. Concrètement, les principales évolutions concernent le style extérieur et intérieur de ces véhicules.



Extérieurement, ce design inédit se caractérise par une toute nouvelle calandre, plus imposante qu’auparavant. Sur le Classe V et l’EQV, elle peut être entourée d’un bandeau lumineux à LED, mais cela dépendra du niveau de finition, tout comme la grille de calandre aux motifs différents selon les versions. Au sommet de la gamme, le Classe V Exclusive accueille pour la première fois une étoile verticale posée sur le capot. À l’arrière, ces véhicules reçoivent un nouveau pare-chocs ainsi qu’une baguette chromée avec Mercedes-Benz écrit dessus. Toujours côté extérieur, de nouvelles jantes en alliages légers sont disponibles en 17, 18 et 19 pouces et cinq nouveaux coloris de peinture font leur apparition.

À bord, les principales nouveautés portent sur le tableau de bord avec écran tactile, les grilles d’aération et le volant. Pour la première fois, l’EQV, le Classe V et le Marco Polo disposent de deux écrans de 12,3’’ chacun. Le Vito et le eVito reçoivent un écran central de 10,5 pouces et un nouveau combiné de 5,5 pouces avec écran couleur. Tous sont équipés de série du système MBUX de dernière génération, ce qui est une première sur le Vito et le eVito. Autre première, le hayon à commande électrique est désormais disponible sur les Vito en version Tourer, Mixto et eVito Tourer. Bien sûr, tous ces Mercedes font le plein d’assistances à la conduite.

En attendant la Van.EA

Mercedes n’a pas donné d’informations sur les évolutions techniques et mécaniques. Il n’y aura probablement que peu de changement. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de la dernière mouture de ces véhicules. Dès 2026, les nouveaux utilitaires moyens et grands de Mercedes seront tous réalisés sur la nouvelle plateforme Van.EA, spécialement destinée aux véhicules électrique, qu’il s’agisse de purs utilitaires, de vans de loisirs ou haut de gamme pour le transport de passagers.