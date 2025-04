La nouvelle Mercedes CLA électrique est-elle si chère que ça ?

Ça y est, Mercedes ouvre les commandes de la CLA de troisième génération. La berline compacte de la marque à l’étoile vit d’ailleurs une petite révolution par rapport à la précédente mouture puisqu’elle inaugure une nouvelle plateforme et se limite pour l’instant à une motorisation 100% électrique, disponible en propulsion et quatre roues motrices.

Positionnement « premium » oblige, on ne s’attendait pas à ce qu’elle se négocie au prix d’une Tesla Model 3. Et elle ne fait pas non plus l’effort de devenir éligible au bonus écologique français avec une addition de départ fixé à 52 900€ en finition de lancement « 250+ Limited Edition ».

Autonomie record

A ce prix, elle possède un moteur électrique de 272 chevaux entraînant les roues arrière et des batteries d’une capacité de 85 kWh, permettant d’atteindre une autonomie maximale WLTP de 779 km qui surclasse largement la Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion (702 km). Cette autonomie maximale monte même à 791 km sur la CLA 250+ en finition Progressive Line (53 450€).

La version à transmission intégrale 350+, dotée de deux moteurs d’une puissance totale de 354 chevaux, demande au minimum 62 150€ en finition de lancement Limited Edition (autonomie de 753 km tout de même). L’addition peut monter jusqu’à 67 950€ en haut de gamme Business Edition Executive.

Un minimum d’équipement de série

A noter que la dotation de base comprend déjà, outre une présentation pas indigente (les grands écrans à bord, la calandre éclairée…), la caméra de recul et les aides à la conduite de niveau 2.

Dotée de batteries plus petites, la Hyundai Ioniq 6 démarre à 52 400€ et la Volkswagen ID.7 beaucoup plus grosse s’affiche à 59 990€ (mais avec une grosse remise de 10 000€). Dommage, juste, qu’elle n’ait pas droit au bonus écologique français mais il est à noter qu’une version d’entrée de gamme autour des 50 000€ intègrera bientôt le catalogue.