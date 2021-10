Les vans et les fourgons aménagés sont les stars du moment dans l’univers des camping-cars et des véhicules de loisirs. C’est bien simple, ils explosent les compteurs de vente et atteignent des sommets jamais atteints.

Nous sommes donc allés découvrir les dernières nouveautés, exposées jusqu'au dimanche 3 octobre au Bourget (93), dans le cadre de la 55ème édition du Salon des Véhicules de Loisirs.

dailymotion Les vans ont le vent en poupe - reportage vidéo au salon des véhicules de loisirs

Mais de quoi parle-t-on ? En fait, le monde des vans se divise en deux catégories : les vans proprement dits et les fourgons aménagés. Les premiers, aussi appelés mini-vans, sont des véhicules de loisirs le plus souvent à toit relevable réalisé sur la base de fourgons moyens comme le Renault Trafic, le Ford Transit Custom, le Peugeot Expert et autres Mercedes ou Volkswagen.

Quant aux fourgons aménagés, ils sont des produits dérivés des grands fourgons comme le Fiat Ducato, Renault Master, Mercedes Sprinter ou Ford Transit.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les véhicules de loisirs suscitent ces temps-ci un véritable engouement ! Entre avril 2020 et avril 2021, les immatriculations de camping-cars et de vans neufs ont augmenté de 60 % en France pour atteindre plus de 30 000 véhicules.

Mieux encore, le marché des vans a connu sur cette période une progression de 83 %, avec 14 500 immatriculations. C’est du jamais vu ! Sur les quatre premiers mois de 2021, les vans représentent même plus de la moitié des ventes de véhicules de loisirs en France et dépassent pour la première fois les camping-cars traditionnels que sont les profilés, intégraux et capucines.

Une bulle sanitaire

Comment s’explique cette envolée ? Si la tendance haussière de ce marché était perceptible depuis quelques années, c’est la crise sanitaire qui lui a donné un formidable coup d’accélérateur. L’envie d’évasion et de liberté bien sûr, de mise au vert, d’autonomie et peut-être même de sécurité, le van pouvant être perçu comme une véritable bulle sanitaire. L’autre fait marquant est que les acheteurs de vans sont plus jeunes et que la moitié d’entre eux sont de nouveaux possesseurs de véhicules de loisirs.

L’attrait pour les mini-vans s’explique par les multiples avantages qu’ils offrent. Ils affichent des prestations automobiles, sont d’un gabarit à peu près standard et sont très polyvalents. Ils peuvent être utilisés tout le temps, en semaine pour le quotidien, et le week-end ou les vacances pour les loisirs et l’évasion.

L’on peut y dormir, y manger, parfois y prendre une douche. Bref, une autonomie agréable et une souplesse d’utilisation très grande. Reste que ces petites maisons sur roues sont d’un coût plutôt élevé. Aux alentours des 50 000 € au bas mot pour les mini-vans. Parfois plus : les véhicules flirtant avec les 70 000 € sont légion. Il y a aussi des sommets atteints, comme avec le Mercedes Marco Polo qui, au top des équipements, peut titiller les 100 000 € !