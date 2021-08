Essai : Fiat Ducato (2021) : juste une mise à jour

EN BREF Version restylée Nouveautés : face avant, habitable et aides à la conduite

Deux ans tout juste après le lancement du nouveau Fiat Ducato, voici… le nouveau Fiat Ducato ! Deux ans, c’est court. Très court même dans le monde des utilitaires où la durée de vie d’un modèle flirte plus souvent avec les 5 ans au minimum. Alors soyons francs : ce nouveau Ducato ne l’est que par quelques évolutions et il serait plus juste d’évoquer une mise à jour.

Voici deux ans, le nouveau Fiat Ducato ne l’était que par ses moteurs. Au nom de l’antipollution, le 2,3 litres occupait tout le terrain et adoptait des puissances de 120, 140, 160 et 180 chevaux. Pas d'évolution de ce point de vue là en 2021. On prend les mêmes et on continue. Ah si, Fiat précise que ces moteurs Multijet 3 sont conformes à la dernière norme, Euro 6D-Final et qu’ils sont plus efficaces, moins bruyants et moins gourmands : la réduction de la consommation et des émissions de CO2 étant de l’ordre de 7 % selon le constructeur.

Voici deux ans, le style du Ducato ne bougeait pas d’un iota. C’est donc de ce point de vue que les évolutions sont les plus nettes. La face avant s’orne désormais d’un Fiat écrit en (très) grosses lettres, lieu et place du logo précédent, à dominante rouge. Pour le reste, pas de changement, la calandre reste quasiment la même que précédemment. Les optiques, si leur dessin ne changent pas, adoptent dans leur partie basse une signature lumineuse, qui fait office de feux de jour. Le clignotant, en partie haute, est désormais à balayage comme cela existe sur certaines voitures.

À bord, l’œil averti remarquera que le tableau de bord a été redessiné, que le volant comme le pommeau de levier de vitesses sont tout nouveaux et que les panneaux de portes ont été entièrement revus.

Offre pléthorique

Ce qui ne change pas du tout, c’est l’offre Ducato. Le grand fourgon conserve toutes ses capacités utilitaires, qui sont pléthoriques. Les volumes utiles vont de 8 m³ pour le petit (L1H1) à 17 m³ pour le plus grand (L3H3), en passant par 10, 11,5, 13 et 15 m³. Les PTAC sont de 3, 3,3 et 3,5 tonnes pour les légers, et même de 4,25 tonnes sur la version lourde et les charges utiles vont de 990 kilos à près de 2 tonnes. Outre le fourgon, le Ducato est proposé en version cabine approfondie, fourgon vitré, châssis cabine, châssis double cabine ou plateau ridelles, sans oublier les châssis auvent, essentiellement pour les transformations camping-car.