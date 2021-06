Essai - Renault Trafic Combi (2021) : en voiture tout le monde !

EN BREF Restyling Version transport personnes À partir de 33 100 €

C’est un Renault Trafic, c’est écrit dessus. Mais celui-ci ne destine pas au transport de marchandises. Il transporte du monde. Et pas qu’un peu. Jusqu’à neuf personnes peuvent prendre place à bord. Ce Trafic n’est d’ailleurs plus un utilitaire. De par sa vocation, il devient une voiture particulière. Pas de tarifs hors taxe et du malus, c’est la règle.

Le Trafic Combi est fait pour transporter des passagers avec armes et bagages. Deux rangées de fauteuil à l’arrière et, à l’avant, la place conducteur et une possible banquette pour deux personnes. Soit neuf personnes au maximum. Il s’adresse en priorité à tous les professionnels du transport collectif, aux navettes en tous genres, aux voyagistes et éventuellement aux taxis. Il est également apprécié par les associations, sportives notamment, qui peuvent trimballer leurs équipes vers les lieux de compétition. Il s’affiche aussi chez les loueurs, pour répondre aux demandes précitées. Il peut enfin être familial. Tendance famille nombreuses, pratique pour embarquer la marmaille et les bagages, sans avoir à trop se soucier d’un rangement façon Tetris dans le coffre. Il y a de la place !

Ce Trafic Combi peut aussi être aménagé pour le TPMR, le transport de personnes à mobilité réduite. Ladite transformation est réalisée par Renault Tech et permet d’accueillir un fauteuil roulant qui prend la place de la banquette du troisième rang. Réalisable sur toutes les variantes du Combi, longueurs, motorisations et finitions, cette adaptation comprend la rampe d’accès trois volets, le plancher plat antidérapant ainsi que le kit d’arrimage avec quatre plots de fixation pour le fauteuil avec quatre enrouleurs pour l’arrimage manuel.

150 chevaux dans l’immédiat

Voilà que le Renault Trafic Combi vient de se refaire une beauté. Le capot est plus plat, gommant encore un peu plus l’image habituelle des utilitaires, la grille de calandre se verticalise, les phares et la signature lumineuse en C évoluent, les rétroviseurs sont nouveaux.

À bord, quelques évolutions également. Une nouvelle planche de bord, plutôt élégante. Elle accueille un tableau de bord avec de plus grands cadrans. Le volant compte désormais les commandes du régulateur/limiteur de vitesses, c’est plus pratique. Notons que ce millésime 2021 préfigure le futur Trafic purement VU annoncé pour la fin de l’année.

Sous le capot est installé le 2,0 litres Blue dCi décliné en trois puissances de 110, 150 et 170 chevaux. Le premier est proposé avec la boîte de vitesses manuelle à six rapports. Le 150, qui gagne cinq chevaux par rapport au modèle précédent, accueille cette même boîte ou, en option, la boîte automatique EDC 6. Quant au 170, il est uniquement couplé avec l’EDC 6. À signaler que le 110 et le 170 chevaux ne sont pas encore commercialisés.

Le Trafic Combi est proposé en deux carrosseries, une courte et une longue, L1 et L2. La première est à 5,08 m de long sur un empattement de 3 098 mm. La seconde voit grand. Le Trafic mesure ici 5,48 mètres de long, sur un empattement de 3 498 mm. La hauteur est toujours à un peu plus de 1,97 mètre. Les parkings souterrains ne sont pas faits pour lui. Le coffre reste vaste. En L1, le volume utile est de 1 m³, il passe à 1,8 m³ en L2. Mais sans le cache bagage.