En bref : SUV de 4,66 m de long Hybride essence 48V ou 100 % électriques De 145 à 350 ch À partir de 43 900 €

On n’est pas vraiment à la fête chez Ds Automobiles. Les chiffres sont en berne. Il n’y a qu’à consulter le Top-100 des ventes en France pour s’en rendre compte : sa meilleure vente depuis le début de l’année, à savoir la compacte N° 4, se vend deux fois moins que ses concurrentes Audi A3 ou BMW Série 1, alors qu’elle a été lancée l’année dernière. Résultat, elle ne figurait qu’à la 84e place à la fin mai. Dur…

Les cols blancs sont pourtant enthousiastes car le DS7, best-seller tous modèles confondus depuis le lancement de la marque, est sur le point d’être renouvelé par un « N° 7 » ultra-ambitieux, notamment parce qu’il repose sur la plateforme multi-énergie STLA Medium du Peugeot 3008 et de la grande DS N° 8, plutôt prometteuse. Du moins pour les déclinaisons électriques, grâce à l’intégration possible de très grosses batteries.

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Et aussi parce qu’on est fiers de l’engin, qui peut revendiquer un certain charisme avec une belle musculature, un regard frondeur, des crocs de LED et des poignées de portes judicieusement intégrées. Certes, la calandre lumineuse rappelant des fanons de baleines n’est pas du goût de tous, mais seules les finitions les plus huppées en disposent.

L’intérieur également est recherché avec un design impossible à confondre avec ceux, très conventionnels, de la concurrence (notamment chinoise). On apprécie également les matières, en particulier les boiseries, les touches d’aluminium « guilloché », les surpiqûres « points perle » ou la sellerie cuir Nappa étendue à motif bracelet, typique de la marque, du moins sur notre haut de gamme. L’intérieur est d’autant plus agréable que la surface vitrée est en hausse par rapport au précédent modèle et qu’il y a de la place pour les occupants et les bagages.

Dommage que tout ne soit pas au niveau : les parties basses, notamment, privilégient ce plastique dur et brillant vu et revu chez Stellantis depuis 10 ans sur des modèles grand public. On peut en dire autant du système multimédia aux graphismes et au temps de réaction d’une autre époque. Dur à avaler sur une auto dont les tarifs oscillent entre 43 900 et… quasi 80 000 € selon les versions et équipements choisis.

Si la mouture essence hybride 48 Volts de 145 ch permet d’accéder à cet univers, nul doute que les électriques susciteront un vif intérêt. L’entrée de gamme déjà, qui avec sa batterie NMC de 73,7 kWh, promet une autonomie digne de la concurrence, emmenée notamment par l’Audi Q4 e-tron, le Tesla Model Y ou encore les coréennes Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, mais aussi et surtout cette déclinaison à accumulateur de 97,2 kWh, qui revendique carrément 740 km d’une traite, soit un rayon d’action digne du segment supérieur, notamment du récent BMW iX3.

De quoi envisager de longs trajets sans grandes contraintes, donc. D’ailleurs, la marque annonce un Paris-Montpellier, soit 740 km, avec un seul arrêt. Il n’en fallait pas plus pour nous inviter à contrôler ces affirmations : ce premier essai se déroulera donc en majorité sur autoroute !

En attendant d’en prendre le volant, petits coups d’oeil aux tarifs : le N°7 n’est pas à la portée de toutes les bourses, cette version réclamant a minima 50 610 €. Mais la marque envisage des remises pour la proposer à moins de 47 000 €, ce qui permettrait d’inclure la prime CEE maxi pour tous de 4 700 €, et donc de réduire le budget d’acquisition à un peu plus de 42 000 €.

À condition, bien sûr, de ne pas souhaiter les équipements de notre finition Étoile et notamment la conduite semi-autonome, la caméra 360 degrés, la calandre lumineuse ou les sièges électriques, ventilés et massants.