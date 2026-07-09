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Ds N°7

Essai

DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Alan Froli

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6. La fiche technique du DS n°7 électrique grande autonomie

 

DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

Les chiffres clés

Ds N°7 E-TENSE 245 LONG RANGE FWD ETOILE 104 KWH
Généralités  
Finition ETOILE
Date de commercialisation 07/05/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,66 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,62 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 560 L
Volume de coffre maxi 1 570 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 213 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 7 CV
Couple 343 Nm
Puissance moteur 245 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 740 km
Capacité batterie 104 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 190 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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