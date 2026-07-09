DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

3. L’équipement du DS N°7 : de la mesquinerie au luxe...
En entrée de gamme, le N° 7 offre d’emblée accès et mains libres, accoudoir central avant, aide au stationnement arrière, latéral et caméra de recul, 6 airbags, boîte à gants réfrigérée, clim auto bi-zone, écran central tactile 16’’ avec Android Auto et Apple Carplay sans fil, freinage régénératif paramétrable via palettes au volant, jantes alliage 19'', projecteurs LED, rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et rabattables électriquement, sélecteur de mode de conduite, système audio 6 HP, vitres arrière et lunette arrière surteintées et volant réglable en hauteur et en profondeur. Hélas, pas de sièges avant chauffants (toujours moins énergivores sur une électrique) ni de système de navigation intégré. Mesquin…
Réclamant 4 000 € sur l’hybride, la finition Pallas atteint 11 430 € sur les électriques ! Cher pour un accoudoir central arrière, l’aide au stationnement avant, la navigation 3D connectée, le chargeur sans fil ventilé pour Smartphone, le hayon motorisé mains libres, les sièges avants chauffants et les vitres latérales avant feuilletées acoustiques.
Pour 4 780 ou 5 780 € de plus selon l’énergie visée, l’Etoile ajoute aide au stationnement vision 360°, alarme, calandre lumineuse, commutation automatique des feux de route, suspension pilotée par caméra (hors Hybride et E-TENSE FWD), conduite semi-autonome, détection d’inattention du conducteur, jantes 20'', pédalier alu, rétroviseur intérieur électrochrome, sièges électriques avec chauffage de nuque, surveillance d’angles morts, vitres latérales avant et arrière feuilletées et acoustiques, projecteurs à faisceau adapté en continu et sellerie Alcantara.
Réclamant encore un effort de 6 000 €, le haut de gamme La Première intègre affichage tête haute, vision nocturne infrarouge sur l’instrumentation, jantes 21'', pare-brise chauffant, système hi-fi FOCAL, volant chauffant, sièges ventilés et massants, ainsi que sellerie cuir Nappa.
Le point techno : la vision nocturne toujours d’actualité :
Comme le précédent modèle, le DS N° 7 propose la vision nocturne (en option ou en série sur La Première) : grâce à une caméra infrarouge située dans le bouclier avant, le système permet de détecter des êtres vivants jusqu’à 300 mètres. Les cyclistes, les piétons ou les animaux sont signalés sur le combiné numérique, en jaune puis en rouge, afin d’alerter le conducteur. Un système toujours inconnu dans la catégorie.
Equipements et options
Version : E-TENSE 245 LONG RANGE FWD ETOILE 104 KWH
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux
SOS & Assistance
Airbags frontaux, latéraux et rideaux
Feux AR LED effet 3D avec traitement écailles et DS Lightblade
Alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique
Contrôle de la traction (TCS)
ABS, ESP avec aide au démarrage en pente
ADML PROXIMITY - Accès et démarrage mains libres
Allumage automatique des feux
SOS & Assistance
Airbags frontaux, latéraux et rideaux
Feux AR LED effet 3D avec traitement écailles et DS Lightblade
Alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique
Contrôle de la traction (TCS)
ABS, ESP avec aide au démarrage en pente
DS Pixelvision (comprend la commutation automatique des feux de route)
ADML PROXIMITY - Accès et démarrage mains libres
Equipements de confort
Essuie-vitre AV automatique
Accoudoir central AV
Frein de stationnement électrique automatique
Volant réglable en hauteur et profondeur
Vitres AR et lunette AR surteintées
Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et antipincement
Accoudoir central AR
Aide au stationnement AV/AR et 360 Vision
Climatisation automatique bi-zone
Vitres latérales AV/AR feuilletées et acoustiques
DS Iris System avec Navigation 3D Connectée, Android Auto et Apple Carplay sans fil
Freinage régénératif paramétrable via palettes au volant
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et Surveillance
Direction assistée
Verrouillage centralisée
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre avec fonction Dual-view
Sièges Confort avec DS NECK WARMER
Logo DS illuminé sur dossiers de sièges AV
Système audio 6 HP
4 Prises USB-C rétroéclairées
Essuie-vitre AV automatique
Accoudoir central AV
Frein de stationnement électrique automatique
Volant réglable en hauteur et profondeur
Vitres AR et lunette AR surteintées
Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et antipincement
Accoudoir central AR
Aide au stationnement AV/AR et 360 Vision
Climatisation automatique bi-zone
Vitres latérales AV/AR feuilletées et acoustiques
DS Iris System avec Navigation 3D Connectée, Android Auto et Apple Carplay sans fil
Freinage régénératif paramétrable via palettes au volant
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et Surveillance
Direction assistée
Verrouillage centralisée
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre avec fonction Dual-view
Sièges Confort avec DS NECK WARMER
Logo DS illuminé sur dossiers de sièges AV
Système audio 6 HP
4 Prises USB-C rétroéclairées
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 20" Lyrae
Jantes alliage 20" Lyrae
Autres équipements
Pédalier et le repose-pied aluminium
Surtapis AV/AR
DS Active Scan Suspension
Détection de sous-gonflage
Sélecteur de mode de conduite
Pompe à chaleur
Poignées de portes affleurantes couleurs caisse (Poignées de portes AR intégrées)
Surveillance d'angles morts
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED
Clean Cabin avec "Air Quality System"
Hayon motorisé avec accès bras chargés
Boîte à gants réfrigérée, éclairée et floquée
Eclairage polyambiant
Essieu AR multibras
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Plafonnier I-Dome tactile
Poignées de portes intérieurs noires
Seuils de portes en inox
DS Luminascreen
Eclairage des caves à pieds AV
3 Prises USB
Sécurité Enfants
Contrôle de la presion des pneus
Pack Connect PLUS pour 3 ans
Boîte de vitesse à fonction continue
Hill Assist
DS E-TOGGLE
Chargeur sans fil ventilé pour smartphone (Norme QI, compatibilité smartphone à vérifier)
Plug & Charge
DS Drive Assist 2.0 avec DS Driver Attention Monitoring
DS PIXELVISION
Hill Descent Assist
Badge «DS AUTOMOBILES» sur le hayon
Câble de recharge Mode 3 de 22kW
Chargeur embarqué 11 kW (V2L)
Teinte Caisse métallisée Blanc Albâtre
Badge ETOILE
Intérieur Alcantara Bleu Eternel
2 prises 12V
Pédalier et le repose-pied aluminium
Surtapis AV/AR
Détection de sous-gonflage
Sélecteur de mode de conduite
Pompe à chaleur
Poignées de portes affleurantes couleurs caisse (Poignées de portes AR intégrées)
Surveillance d'angles morts
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED
Clean Cabin avec "Air Quality System"
Hayon motorisé avec accès bras chargés
Boîte à gants réfrigérée, éclairée et floquée
Eclairage polyambiant
Essieu AR multibras
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Plafonnier I-Dome tactile
Poignées de portes intérieurs noires
Seuils de portes en inox
DS Luminascreen
Eclairage des caves à pieds AV
3 Prises USB
Sécurité Enfants
Contrôle de la presion des pneus
Pack Connect PLUS pour 3 ans
Boîte de vitesse à fonction continue
Hill Assist
DS E-TOGGLE
Chargeur sans fil ventilé pour smartphone (Norme QI, compatibilité smartphone à vérifier)
Plug & Charge
DS Drive Assist 2.0 avec DS Driver Attention Monitoring
Hill Descent Assist
Badge «DS AUTOMOBILES» sur le hayon
Câble de recharge Mode 3 de 22kW
Chargeur embarqué 11 kW (V2L)
Teinte Caisse métallisée Blanc Albâtre
Badge ETOILE
Intérieur Alcantara Bleu Eternel
2 prises 12V
Options disponibles
-
Teinte Caisse métallisée Noir Perla Nera:
1050 €
-
Attelage RDS0:
990 €
-
Toit panoramique feuilleté (avec protection acoustique et thermique):
900 €
-
Jantes alliage 19" Borealis Aero:
200 €
-
Toit Noir:
400 €
-
Bi-ton étendu DS (capot et toit noirs):
700 €
-
Roue de secours:
200 €
-
Kit anti-crevaison:
50 €
-
Jantes alliage 19" Borealis Aero 3PMSF:
350 €
-
Chargeur embarqué 22 kW (V2L):
900 €
-
Jantes alliage 21'' Cassiopeia:
1100 €
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