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Ds N°7

Essai

DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Alan Froli

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3. L’équipement du DS N°7 : de la mesquinerie au luxe...

 

DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

En entrée de gamme, le N° 7 offre d’emblée accès et mains libres, accoudoir central avant, aide au stationnement arrière, latéral et caméra de recul, 6 airbags, boîte à gants réfrigérée, clim auto bi-zone, écran central tactile 16’’ avec Android Auto et Apple Carplay sans fil, freinage régénératif paramétrable via palettes au volant, jantes alliage 19'', projecteurs LED, rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et rabattables électriquement, sélecteur de mode de conduite, système audio 6 HP, vitres arrière et lunette arrière surteintées et volant réglable en hauteur et en profondeur. Hélas, pas de sièges avant chauffants (toujours moins énergivores sur une électrique) ni de système de navigation intégré. Mesquin…

Réclamant 4 000 € sur l’hybride, la finition Pallas atteint 11 430 € sur les électriques ! Cher pour un accoudoir central arrière, l’aide au stationnement avant, la navigation 3D connectée, le chargeur sans fil ventilé pour Smartphone, le hayon motorisé mains libres, les sièges avants chauffants et les vitres latérales avant feuilletées acoustiques.

Pour 4 780 ou 5 780 € de plus selon l’énergie visée, l’Etoile ajoute aide au stationnement vision 360°, alarme, calandre lumineuse, commutation automatique des feux de route, suspension pilotée par caméra (hors Hybride et E-TENSE FWD), conduite semi-autonome, détection d’inattention du conducteur, jantes 20'', pédalier alu, rétroviseur intérieur électrochrome, sièges électriques avec chauffage de nuque, surveillance d’angles morts, vitres latérales avant et arrière feuilletées et acoustiques, projecteurs à faisceau adapté en continu et sellerie Alcantara.

Réclamant encore un effort de 6 000 €, le haut de gamme La Première intègre affichage tête haute, vision nocturne infrarouge sur l’instrumentation, jantes 21'', pare-brise chauffant, système hi-fi FOCAL, volant chauffant, sièges ventilés et massants, ainsi que sellerie cuir Nappa.

Le point techno : la vision nocturne toujours d’actualité :

Comme le précédent modèle, le DS N° 7 propose la vision nocturne (en option ou en série sur La Première) : grâce à une caméra infrarouge située dans le bouclier avant, le système permet de détecter des êtres vivants jusqu’à 300 mètres. Les cyclistes, les piétons ou les animaux sont signalés sur le combiné numérique, en jaune puis en rouge, afin d’alerter le conducteur. Un système toujours inconnu dans la catégorie.

 

 

 

Equipements et options

Version : E-TENSE 245 LONG RANGE FWD ETOILE 104 KWH

Equipements de sécurité

  • Allumage automatique des feux

  • SOS &amp; Assistance

  • Airbags frontaux, latéraux et rideaux

  • Feux AR LED effet 3D avec traitement écailles et DS Lightblade

  • Alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • ABS, ESP avec aide au démarrage en pente

  • ADML PROXIMITY - Accès et démarrage mains libres

  • Allumage automatique des feux

  • SOS &amp; Assistance

  • Airbags frontaux, latéraux et rideaux

  • Feux AR LED effet 3D avec traitement écailles et DS Lightblade

  • Alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • ABS, ESP avec aide au démarrage en pente

  • DS Pixelvision (comprend la commutation automatique des feux de route)

  • ADML PROXIMITY - Accès et démarrage mains libres

Equipements de confort

  • Essuie-vitre AV automatique

  • Accoudoir central AV

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Volant réglable en hauteur et profondeur

  • Vitres AR et lunette AR surteintées

  • Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Accoudoir central AR

  • Aide au stationnement AV/AR et 360 Vision

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Vitres latérales AV/AR feuilletées et acoustiques

  • DS Iris System avec Navigation 3D Connectée, Android Auto et Apple Carplay sans fil

  • Freinage régénératif paramétrable via palettes au volant

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et Surveillance

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre avec fonction Dual-view

  • Sièges Confort avec DS NECK WARMER

  • Logo DS illuminé sur dossiers de sièges AV

  • Système audio 6 HP

  • 4 Prises USB-C rétroéclairées

  • Essuie-vitre AV automatique

  • Accoudoir central AV

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Volant réglable en hauteur et profondeur

  • Vitres AR et lunette AR surteintées

  • Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Accoudoir central AR

  • Aide au stationnement AV/AR et 360 Vision

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Vitres latérales AV/AR feuilletées et acoustiques

  • DS Iris System avec Navigation 3D Connectée, Android Auto et Apple Carplay sans fil

  • Freinage régénératif paramétrable via palettes au volant

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et Surveillance

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre avec fonction Dual-view

  • Sièges Confort avec DS NECK WARMER

  • Logo DS illuminé sur dossiers de sièges AV

  • Système audio 6 HP

  • 4 Prises USB-C rétroéclairées

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 20&quot; Lyrae

  • Jantes alliage 20&quot; Lyrae

Autres équipements

  • Pédalier et le repose-pied aluminium

  • Surtapis AV/AR

  • DS Active Scan Suspension

  • Détection de sous-gonflage

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Pompe à chaleur

  • Poignées de portes affleurantes couleurs caisse (Poignées de portes AR intégrées)

  • Surveillance d&#039;angles morts

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED

  • Clean Cabin avec &quot;Air Quality System&quot;

  • Hayon motorisé avec accès bras chargés

  • Boîte à gants réfrigérée, éclairée et floquée

  • Eclairage polyambiant

  • Essieu AR multibras

  • Pare-brise teinté feuilleté acoustique

  • Plafonnier I-Dome tactile

  • Poignées de portes intérieurs noires

  • Seuils de portes en inox

  • DS Luminascreen

  • Eclairage des caves à pieds AV

  • 3 Prises USB

  • Sécurité Enfants

  • Contrôle de la presion des pneus

  • Pack Connect PLUS pour 3 ans

  • Boîte de vitesse à fonction continue

  • Hill Assist

  • DS E-TOGGLE

  • Chargeur sans fil ventilé pour smartphone (Norme QI, compatibilité smartphone à vérifier)

  • Plug &amp; Charge

  • DS Drive Assist 2.0 avec DS Driver Attention Monitoring

  • DS PIXELVISION

  • Hill Descent Assist

  • Badge «DS AUTOMOBILES» sur le hayon

  • Câble de recharge Mode 3 de 22kW

  • Chargeur embarqué 11 kW (V2L)

  • Teinte Caisse métallisée Blanc Albâtre

  • Badge ETOILE

  • Intérieur Alcantara Bleu Eternel

  • 2 prises 12V

  • Pédalier et le repose-pied aluminium

  • Surtapis AV/AR

  • Détection de sous-gonflage

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Pompe à chaleur

  • Poignées de portes affleurantes couleurs caisse (Poignées de portes AR intégrées)

  • Surveillance d&#039;angles morts

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED

  • Clean Cabin avec &quot;Air Quality System&quot;

  • Hayon motorisé avec accès bras chargés

  • Boîte à gants réfrigérée, éclairée et floquée

  • Eclairage polyambiant

  • Essieu AR multibras

  • Pare-brise teinté feuilleté acoustique

  • Plafonnier I-Dome tactile

  • Poignées de portes intérieurs noires

  • Seuils de portes en inox

  • DS Luminascreen

  • Eclairage des caves à pieds AV

  • 3 Prises USB

  • Sécurité Enfants

  • Contrôle de la presion des pneus

  • Pack Connect PLUS pour 3 ans

  • Boîte de vitesse à fonction continue

  • Hill Assist

  • DS E-TOGGLE

  • Chargeur sans fil ventilé pour smartphone (Norme QI, compatibilité smartphone à vérifier)

  • Plug &amp; Charge

  • DS Drive Assist 2.0 avec DS Driver Attention Monitoring

  • Hill Descent Assist

  • Badge «DS AUTOMOBILES» sur le hayon

  • Câble de recharge Mode 3 de 22kW

  • Chargeur embarqué 11 kW (V2L)

  • Teinte Caisse métallisée Blanc Albâtre

  • Badge ETOILE

  • Intérieur Alcantara Bleu Eternel

  • 2 prises 12V

Options disponibles

  • Teinte Caisse métallisée Noir Perla Nera

     : 

    1050 €

  • Attelage RDS0

     : 

    990 €

  • Toit panoramique feuilleté (avec protection acoustique et thermique)

     : 

    900 €

  • Jantes alliage 19" Borealis Aero

     : 

    200 €

  • Toit Noir

     : 

    400 €

  • Bi-ton étendu DS (capot et toit noirs)

     : 

    700 €

  • Roue de secours

     : 

    200 €

  • Kit anti-crevaison

     : 

    50 €

  • Jantes alliage 19" Borealis Aero 3PMSF

     : 

    350 €

  • Chargeur embarqué 22 kW (V2L)

     : 

    900 €

  • Jantes alliage 21'' Cassiopeia

     : 

    1100 €

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