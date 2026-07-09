DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

En entrée de gamme, le N° 7 offre d’emblée accès et mains libres, accoudoir central avant, aide au stationnement arrière, latéral et caméra de recul, 6 airbags, boîte à gants réfrigérée, clim auto bi-zone, écran central tactile 16’’ avec Android Auto et Apple Carplay sans fil, freinage régénératif paramétrable via palettes au volant, jantes alliage 19'', projecteurs LED, rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et rabattables électriquement, sélecteur de mode de conduite, système audio 6 HP, vitres arrière et lunette arrière surteintées et volant réglable en hauteur et en profondeur. Hélas, pas de sièges avant chauffants (toujours moins énergivores sur une électrique) ni de système de navigation intégré. Mesquin…

Réclamant 4 000 € sur l’hybride, la finition Pallas atteint 11 430 € sur les électriques ! Cher pour un accoudoir central arrière, l’aide au stationnement avant, la navigation 3D connectée, le chargeur sans fil ventilé pour Smartphone, le hayon motorisé mains libres, les sièges avants chauffants et les vitres latérales avant feuilletées acoustiques.

Pour 4 780 ou 5 780 € de plus selon l’énergie visée, l’Etoile ajoute aide au stationnement vision 360°, alarme, calandre lumineuse, commutation automatique des feux de route, suspension pilotée par caméra (hors Hybride et E-TENSE FWD), conduite semi-autonome, détection d’inattention du conducteur, jantes 20'', pédalier alu, rétroviseur intérieur électrochrome, sièges électriques avec chauffage de nuque, surveillance d’angles morts, vitres latérales avant et arrière feuilletées et acoustiques, projecteurs à faisceau adapté en continu et sellerie Alcantara.

Réclamant encore un effort de 6 000 €, le haut de gamme La Première intègre affichage tête haute, vision nocturne infrarouge sur l’instrumentation, jantes 21'', pare-brise chauffant, système hi-fi FOCAL, volant chauffant, sièges ventilés et massants, ainsi que sellerie cuir Nappa.

Le point techno : la vision nocturne toujours d’actualité : Comme le précédent modèle, le DS N° 7 propose la vision nocturne (en option ou en série sur La Première) : grâce à une caméra infrarouge située dans le bouclier avant, le système permet de détecter des êtres vivants jusqu’à 300 mètres. Les cyclistes, les piétons ou les animaux sont signalés sur le combiné numérique, en jaune puis en rouge, afin d’alerter le conducteur. Un système toujours inconnu dans la catégorie.