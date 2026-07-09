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Ds N°7

Essai

DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Alan Froli

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5. Les notes du DS N°7 E-Tense FWD 97 kWh

 

DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

Le DS N°7 E-Tense FWD Long Range (245 ch, à partir de 50 610 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques deux roues motrices d’environ 200 ch ou plus et à batterie avoisinant 90 kWh, qui comprend notamment :

Audi Q4 e-tron Performance (286 ch, 82 kWh, à partir de 46 990 €)

Kia EV6 4x2 (229 ch, 84 kWh, à partir de 49 990 €)

Hyundai Ioniq 5 Propulsion (229 ch, 84 kWh, à partir de 49 450 €)

Mercedes GLB 250 + Progressive Line (272 ch, 85 kWh, à partir de 55 900 €)

Peugeot 5008 Electrique 230 ch Grande autonomie (230 ch, 97 kWh, à partir de 51 290 €)

Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie (à partir de 43 955 €)

Volkswagen ID.4 Pro (286 ch 79 kWh, à partir de 46 990 €)

DS N&#xB0;7 E-Tense FWD Long Range Etoile
Budget
  • 4.6
  • 4.6
  • 4.6
  • 4.6
  • 4.6
 
Pratique
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Note globale : 13,4 /20
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