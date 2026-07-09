DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

5. Les notes du DS N°7 E-Tense FWD 97 kWh
Le DS N°7 E-Tense FWD Long Range (245 ch, à partir de 50 610 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques deux roues motrices d’environ 200 ch ou plus et à batterie avoisinant 90 kWh, qui comprend notamment :
Audi Q4 e-tron Performance (286 ch, 82 kWh, à partir de 46 990 €)
Kia EV6 4x2 (229 ch, 84 kWh, à partir de 49 990 €)
Hyundai Ioniq 5 Propulsion (229 ch, 84 kWh, à partir de 49 450 €)
Mercedes GLB 250 + Progressive Line (272 ch, 85 kWh, à partir de 55 900 €)
Peugeot 5008 Electrique 230 ch Grande autonomie (230 ch, 97 kWh, à partir de 51 290 €)
Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie (à partir de 43 955 €)
Volkswagen ID.4 Pro (286 ch 79 kWh, à partir de 46 990 €)
|DS N°7 E-Tense FWD Long Range Etoile
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,4 /20
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