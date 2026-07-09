DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

La concurrence : de tous poils

Le N° 7 s’attaque à des SUV compacts tout en proposant un espace intérieur en adéquation avec la longueur supérieure d’une bonne dizaine de centimètres. Côté thermique à système d’hybridation légère ou intégrale, on citera notamment les Audi Q3, BMW X1, mais aussi des modèles plus grand public tels que le Renault Rafale ou le Hyundai Tucson : le DS accuse souvent un déficit de puissance et de noblesse, moteur à trois cylindres oblige. Côté électriques, on lui opposera plutôt les Audi Q4, BMW iX1, mais aussi la version « zéro émission » du Mercedes GLB s’agissant des firmes prémiums, mais également les très réussis Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 du côté des marques « généralistes ».

À retenir : pourquoi pas !

Le nouveau DS N° 7 se révèle spacieux, confortable, joliment présenté, agréable à conduire et raffiné dans ses finitions haut de gamme malgré des matériaux hétérogènes et des systèmes d’infodivertissement datés. En attendant l’essai prochain des versions hybrides 48V, cette version électrique « Long Range » peut être considérée comme une bonne opportunité grâce à une belle autonomie, en particulier si l’on parvient à négocier son prix d’achat pour obtenir les primes maximales. Dans le cas contraire et/ou si l’on ne compte voyager loin que rarement, se rabattre sur la version électrique d’appel peut être une bonne option. Quoi qu’il en soit, il faudra accepter des temps de charge supérieurs à 30 minutes sur bornes rapides.

Caradisiac a aimé :

Présentation

Espace intérieur

Autonomie

Confort

Caradisiac n’a pas aimé :

Temps de charge en courant continu

Détails de finition

Lourdeur en virage en électrique

Système multimédia daté