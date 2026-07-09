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Ds N°7

Essai

DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Alan Froli

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4. DS N° 7 (2026) : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs

 

DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

La concurrence : de tous poils

Le N° 7 s’attaque à des SUV compacts tout en proposant un espace intérieur en adéquation avec la longueur supérieure d’une bonne dizaine de centimètres. Côté thermique à système d’hybridation légère ou intégrale, on citera notamment les Audi Q3, BMW X1, mais aussi des modèles plus grand public tels que le Renault Rafale ou le Hyundai Tucson : le DS accuse souvent un déficit de puissance et de noblesse, moteur à trois cylindres oblige. Côté électriques, on lui opposera plutôt les Audi Q4, BMW iX1, mais aussi la version « zéro émission » du Mercedes GLB s’agissant des firmes prémiums, mais également les très réussis Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 du côté des marques « généralistes ».

À retenir : pourquoi pas !

Le nouveau DS N° 7 se révèle spacieux, confortable, joliment présenté, agréable à conduire et raffiné dans ses finitions haut de gamme malgré des matériaux hétérogènes et des systèmes d’infodivertissement datés. En attendant l’essai prochain des versions hybrides 48V, cette version électrique « Long Range » peut être considérée comme une bonne opportunité grâce à une belle autonomie, en particulier si l’on parvient à négocier son prix d’achat pour obtenir les primes maximales. Dans le cas contraire et/ou si l’on ne compte voyager loin que rarement, se rabattre sur la version électrique d’appel peut être une bonne option. Quoi qu’il en soit, il faudra accepter des temps de charge supérieurs à 30 minutes sur bornes rapides.

Caradisiac a aimé :

  • Présentation
  • Espace intérieur
  • Autonomie
  • Confort

Caradisiac n’a pas aimé :

  • Temps de charge en courant continu
  • Détails de finition
  • Lourdeur en virage en électrique
  • Système multimédia daté

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
1.2 HYBRIDE 145 121 (wltp) 43 900 €  €
E-TENSE 230 FWD 80 KWH 0 (wltp) 46 990 €  €
1.2 HYBRIDE 145 PALLAS 121 (wltp) 47 900 €  €
E-TENSE 245 LONG RANGE FWD 104 KWH 0 (wltp) 50 610 €  €
1.2 HYBRIDE 145 ETOILE 121 (wltp) 52 680 €  €
E-TENSE 230 FWD PALLAS 80 KWH 0 (wltp) 58 420 €  €
1.2 HYBRIDE 145 LA PREMIERE 121 (wltp) 58 800 €  €
E-TENSE 245 LONG RANGE FWD PALLAS 104 KWH 0 (wltp) 62 040 €  €
E-TENSE 230 FWD ETOILE 80 KWH 0 (wltp) 64 200 €  €
E-TENSE 245 LONG RANGE FWD ETOILE 104 KWH 0 (wltp) 67 820 €  €
E-TENSE 230 FWD LA PREMIERE 80 KWH 0 (wltp) 70 200 €  €
E-TENSE 350 LONG RANGE AWD ETOILE 104 KWH 0 (wltp) 71 520 €  €
E-TENSE 245 LONG RANGE FWD LA PREMIERE 104 KWH 0 (wltp) 73 820 €  €
E-TENSE 350 LONG RANGE AWD LA PREMIERE 104 KWH 0 (wltp) 77 520 €  €
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