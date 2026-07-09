DS n° 7 : un sacré numéro chez les SUV prémiums ?

4. DS N° 7 (2026) : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : de tous poils
Le N° 7 s’attaque à des SUV compacts tout en proposant un espace intérieur en adéquation avec la longueur supérieure d’une bonne dizaine de centimètres. Côté thermique à système d’hybridation légère ou intégrale, on citera notamment les Audi Q3, BMW X1, mais aussi des modèles plus grand public tels que le Renault Rafale ou le Hyundai Tucson : le DS accuse souvent un déficit de puissance et de noblesse, moteur à trois cylindres oblige. Côté électriques, on lui opposera plutôt les Audi Q4, BMW iX1, mais aussi la version « zéro émission » du Mercedes GLB s’agissant des firmes prémiums, mais également les très réussis Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 du côté des marques « généralistes ».
À retenir : pourquoi pas !
Le nouveau DS N° 7 se révèle spacieux, confortable, joliment présenté, agréable à conduire et raffiné dans ses finitions haut de gamme malgré des matériaux hétérogènes et des systèmes d’infodivertissement datés. En attendant l’essai prochain des versions hybrides 48V, cette version électrique « Long Range » peut être considérée comme une bonne opportunité grâce à une belle autonomie, en particulier si l’on parvient à négocier son prix d’achat pour obtenir les primes maximales. Dans le cas contraire et/ou si l’on ne compte voyager loin que rarement, se rabattre sur la version électrique d’appel peut être une bonne option. Quoi qu’il en soit, il faudra accepter des temps de charge supérieurs à 30 minutes sur bornes rapides.
Caradisiac a aimé :
- Présentation
- Espace intérieur
- Autonomie
- Confort
Caradisiac n’a pas aimé :
- Temps de charge en courant continu
- Détails de finition
- Lourdeur en virage en électrique
- Système multimédia daté
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.2 HYBRIDE 145
|121 (wltp)
|43 900 €
|€
|E-TENSE 230 FWD 80 KWH
|0 (wltp)
|46 990 €
|€
|1.2 HYBRIDE 145 PALLAS
|121 (wltp)
|47 900 €
|€
|E-TENSE 245 LONG RANGE FWD 104 KWH
|0 (wltp)
|50 610 €
|€
|1.2 HYBRIDE 145 ETOILE
|121 (wltp)
|52 680 €
|€
|E-TENSE 230 FWD PALLAS 80 KWH
|0 (wltp)
|58 420 €
|€
|1.2 HYBRIDE 145 LA PREMIERE
|121 (wltp)
|58 800 €
|€
|E-TENSE 245 LONG RANGE FWD PALLAS 104 KWH
|0 (wltp)
|62 040 €
|€
|E-TENSE 230 FWD ETOILE 80 KWH
|0 (wltp)
|64 200 €
|€
|E-TENSE 245 LONG RANGE FWD ETOILE 104 KWH
|0 (wltp)
|67 820 €
|€
|E-TENSE 230 FWD LA PREMIERE 80 KWH
|0 (wltp)
|70 200 €
|€
|E-TENSE 350 LONG RANGE AWD ETOILE 104 KWH
|0 (wltp)
|71 520 €
|€
|E-TENSE 245 LONG RANGE FWD LA PREMIERE 104 KWH
|0 (wltp)
|73 820 €
|€
|E-TENSE 350 LONG RANGE AWD LA PREMIERE 104 KWH
|0 (wltp)
|77 520 €
|€
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