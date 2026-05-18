Prix DS N°7 : il s’attaque aux Allemands, mais n’ose pas s’afficher aux mêmes tarifs

La nouvelle génération du SUV familial de Ds est désormais disponible à la commande. Ce N°7, qui remplace donc le DS7, a la lourde tâche de faire mieux que son prédécesseur qui a représenté la moitié des ventes mondiales de la marque. Autant dire que la pression qu’il a sur les épaules est énorme !

Pour son nouveau venu, DS a passé à la trappe les versions diesel (1.5 BlueHDi de 130 ch) et hybride rechargeable (de 225 à 360 ch) pour proposer l’hybride simple de 145 ch et trois offres électriques.

Si ce bloc hybride, donné pour des rejets de 120 g/km de CO2 (soit 310 € de malus) constituera le gros des ventes, DS ne lésine pas sur l’électrique : traction avec 230 ch alimentée par une batterie de 74 kWh pour une autonomie de 543 km, traction toujours avec une puissance de 245 ch, une batterie de 97 kWh pour une autonomie de 740 km et enfin une quatre roues motrices forte de 350 ch avec la même batterie pour une autonomie de 679 km. Des versions hybrides rechargeables devraient toutefois apparaître plus tard.

En ce qui concerne la recharge, pas d’architecture 800 volts, uniquement du 400 volts. Les puissances de recharge sont loin d’être les meilleurs du marché avec 160 kW en courant continu. De quoi passer de 20 à 80 % de la batterie en 27 minutes, mais DS annonce une courbe en plateau de 20 à 55 %. Cette DS n°7 sera par ailleurs équipée du Plug & Charge, du préconditionnement de la batterie, du freinage régénératif adaptatif et d’un mode One-Pedal.

Quatre niveaux de finition

Côté finitions, ce DS laisse le choix entre quatre niveaux : N°7, Pallas, Étoile et La Première.

La version d’entrée de gamme est équipée des jantes alliage de 19 pouces, de l’accès et du démarrage mains libres, de l’aide au stationnement arrière et latéral avec caméra de recul, d’une calandre noire brillante et d’un écran central tactile de 16 pouces.

La finition Pallas ajoute quant à elle des équipements comme l’assistant ChatGPT avec navigation 3D connectée, Android Auto et Apple Carplay sans fil, un chargeur sans fil pour smartphone, l’aide au stationnement avant, arrière et une caméra de recul, le hayon motorisé avec la fonction « bras chargés », les vitres latérales avant feuilletées acoustiques ou encore les sièges avant chauffants.

La finition Étoile se distingue par la calandre lumineuse, mais aussi l’alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique, la conduite autonome de niveau 2, les feux adaptatifs, le rétroviseur intérieur électrochrome, la vision 360° (pour l’assistance au stationnement), les sièges confort avec système de chauffage autour du cou et logo DS éclairé.

Enfin, La Collection La Première offre les jantes alliage de 21 pouces, le système audio Focal, une sellerie en cuir Nappa façon bracelet dans une harmonie, le système de vision nocturne, le volant chauffant et le pare-brise chauffant.

En complément DS propose une finition Ligne Business dédiée aux clients professionnels.

Un DS N°7 à partir de 43 900 €

Le SUV de la marque débute à 43 900 € en hybride, un tarif logiquement plus élevé que celui de son cousin technique le Peugeot 3008 (à partir de 40 500 €) et que le Volkswagen Tiguan (à partir de 40 900 €). Il tentera davantage de séduire ceux qui seraient tentés d’aller vers Audi ou Mercedes tout en s’affichant moins cher. Un Audi Q5 débute à 60 000 € et BMW X3 à 65 950 € par exemple. Quant au Mercedes GLC électrique, qui propose 673 km d’autonomie et 489 ch, il est proposé à partir de 71 900 €. DS s’oppose alors avec la version AWD Long Range en finition Étoile facturée 71 520 €. A noter que l'entrée de gamme électrique débute sous la barre des 47 000 € afin d'être éligible au coup de pouce CEE.

DS N°7 Hybride :

N°7 : 43 900 €

Pallas : 47 900 €

Étoile : 52 680 €

La Première : 58 800 €

DS N°7 FWD (230 ch/74 kWh) :

N°7 : 46 990 €

Pallas : 58 420 €

Étoile : 64 200 €

La Première : 70 200 €

DS N°7 FWD Long Range (245 ch/97 kWh) :

N°7 : 50 610 €

Pallas : 62 040 €

Étoile : 67 820 €

La Première : 73 820 €

DS N°7 AWD Long Range (350 ch/97 kWh) :