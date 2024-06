La BMW Série 3 s'améliore encore en 2024

La BMW Série 3 actuelle a été lancée en 2019. De façon assez logique, elle a reçu un restylage de mi-carrière en 2022. Le second restylage que vient d’opérer le constructeur à l’hélice était moins attendu, puisqu’il rallonge la carrière de la familiale plutôt que de lancer une toute nouvelle mouture comme c’est généralement de coutume dans les deux ans qui suivent un restylage de mi-carrière (ou trois ans au maximum).

Voilà donc la Série 3 type G20 re-restylée, avec quelques modifications très subtiles puisqu’elles se limitent extérieurement à des jantes et des couleurs inédites. Même constat à l’intérieur où la planche de bord n’évolue pas : on y trouve bien un volant au design revu, quelques modifications au niveau des finitions et d’autres petits détails inédits, mais l’univers général ne change que très peu. L’interface numérique en profite tout de même pour s’améliorer elle aussi avec la dernière version du système d’exploitation de Bmw iDrive.

Quelques améliorations dynamiques et mécaniques

La BMW Série 3 re-restylée profite par ailleurs de quelques améliorations de son châssis : non seulement elle gagne un peu de masse sur la balance grâce à de nouvelles pièces en aluminium, mais elle revoit aussi la mise au point de ses suspensions arrière et de son typage dynamique.

Sa gamme de motorisations ne change pas, à quelques exceptions près : la version hybride rechargeable 330e de 292 chevaux s’équipe de batteries plus grosses, avec une capacité de 19,5 kWh contre 11,5 précédemment. Son autonomie maximale en conduite électrique pourra ainsi passer au-dessus des 100 km dans ses versions les moins équipées. Quant à la version M3 ultra-sportive, elle voit la puissance de son six cylindres en ligne suralimenté passer à 530 chevaux de série comme la M4. Et elle impose désormais la transmission intégrale xDrive, même si cette dernière permet toujours de supprimer les roues avant motrices sur demande.

A partir de 48 700€

La BMW Série 3 « phase 3 » démarrera au prix de 48 700€ en France dans sa version de base 318i équipée d’un petit quatre cylindres de 156 chevaux en finition « Série 3 ». Le diesel démarre lui à 50 700€ avec le bloc de 150 chevaux dans la même finition, l’hybride rechargeable démarre à 61 400€ et la M3 à 120 000€ (avant malus de 60 000€).