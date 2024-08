Le Renault Rafale s'attaque BMW X2, fera-t-il le poids ?

BMW est la marque qui a vulgarisé le concept du SUV coupé avec son X6 en 2008, qui a ensuite dérivé sous différentes formes avec les X4 et X2. Cette idée a été ensuite reprise par ses concurrentes Mercedes et Audi. Le constructeur bavarois est devenu en quelques années le spécialiste de ce type de carrosserie.

Sans avoir cette expertise, Renault n’est pas pour autant néophyte en la matière puisque la firme au losange commercialise depuis 2021 son Arkana, restylé, il y a quelques mois. Mais aujourd’hui, Renault s’attaque à un segment, qui ne lui a jamais vraiment porté chance à savoir celui du haut de gamme et enfin concurrencer réellement les marques premiums. C’est justement la lourde tâche qui incombe au Rafale, qui va se frotter aujourd’hui au BMW X2.

Pour cela, Renault a donc choisi la carrosserie à la mode, celle des SUV coupés.

Le Rafale hérite en effet d’un style réussi avec notamment une large calandre frappée de losange de la même couleur que la carrosserie. Précisément, cette dernière est vraiment mise en valeur avec sa teinte de lancement optionnelle « Bleu sommet » (900 €). Il peut aussi compter sur sa lignée de caisse fuyante et ses flancs creusés. La recette concoctée par Gilles Vidal fonctionne et fait mouche auprès du public.

Le X2 partage aussi des caractéristiques très proches même si certains lui reprocheront sa calandre trop large et des dimensions en très forte augmentation (+ 20 cm) par rapport à la précédente génération. Et justement, puisqu’on évoque ce sujet, il a réellement un gap entre les deux puisque le X2 mesure 4,56 m alors que le Rafale le toise avec une longueur de 4,71 m.

Aspects pratiques : des centimètres qui comptent

Alors bien évidemment, cela a des répercussions sur les aspects pratiques et notamment l’habitabilité, d’autant plus que l’empattement est aussi supérieur à celui du Rafale avec 2,74 m contre 2,69 m. Même s’il ne possède pas de dossiers de sièges inclinables, le Rafale prend soin de ses occupants avec son accoudoir doté de fixations pour les smartphones et de prises dédiées, mais aussi son Solarbay, le toit panoramique occultant automatique. En revanche, le losange ne profite pas de la situation pour bénéficier d'un volume de chargement nettement plus conséquent avec seulement 532 litres contre 515 pour le X2. On aurait pu s’attendre à une différence plus marquée puisque seulement 17 litres les séparent et le SUV allemand offre une meilleure modularité avec des sièges arrière rabattables selon le schéma 40/20/40.

Des présentations valorisantes sur plusieurs plans

À l’intérieur de nos deux véhicules, les occupants seront choyés. À bord du Rafale, on découvre ainsi certains détails très plaisants comme les applications d’ardoise sur la planche de bord ou le « A » rétroéclairé sur les sièges sur la finition Esprit Alpine. Le dessin de la planche de bord est classique puisqu’elle s’apparente à celle des Austral et Espace. Elle se compose toujours du système Open R constitué de deux écrans de 12 pouces en forme de L dont l’instrumentation est relayée par un affichage tête haute. Le système multimédia qui fonctionne grâce à Google est l’un des meilleurs du marché faisant preuve de rapidité, simplicité et de fluidité à l’usage.

Le X2 se distingue pour sa part par sa double dalle numérique légèrement tournée vers le conducteur. Comme sur le Rafale, les rangements sont nombreux et certains plutôt originaux comme le système permettant de bloquer le téléphone pendant sa recharge. La qualité des matériaux est meilleure que dans le Rafale avec moins de plastiques durs, notamment sur la partie basse de la planche de bord, mais l’ergonomie de l’allemand est moins naturelle, car tout passe par l’écran.

Budget : de gros écarts de tarifs

C’est bien connu, acheter un véhicule premium signifie souvent casser sa tirelire. C’est devenu habituel pour les marques allemandes qui trustent ce segment à l’image des modèles BMW, Mercedes ou Audi, mais c’est plus rare pour les marques tricolores. Toutefois, Renault souhaite désormais jouer sur le même terrain. Il en résulte que les tarifs de son Rafale qui représente son nouveau haut de gamme débutent à partir de 45 000 €. Du côté du X2, il faudra compter au minimum 47 650 € pour acquérir le SUV à l’hélice. Mais attention, si l’on prend en compte nos versions d’essais, il faudra débourser 49 000 pour le Rafale en finition Esprit Alpine et 51 650 € pour le X2 20i MSport. Un sacré écart auquel il faut ajouter 260 € de malus à l’encontre du X2 alors que le Rafale en est dépourvu. Autre avantage en faveur du losange : une meilleure fiabilité et des réparations plus accessibles. Le BMW X2 peut compter sur une valeur de revente supérieure, mais cela apparaît comme insuffisant et il doit s’incliner.

Équipement : l’excellent rapport prix/équipement du Rafale

Plus cher de presque 3 000 €, le X2 souffre aussi d’une dotation complète, mais nettement moins riche que celle du Rafale Ainsi, de série, vous aurez droit dans les deux cas à la climatisation bizone, à la navigation, la compatibilité Apple CarPlay et Andoid Auto, les sièges avant chauffants, le régulateur de vitesse, l’aide au maintien dans la voie, la lecture des panneaux, les radars de stationnement avant, arrière et latéraux, la caméra de recul, le hayon motorisé et les jantes en alliage (19 pouces sur le X2 et 20 pouces sur le Rafale).

Toutefois, pour obtenir un équipement équivalent sur le X2, il faut piocher à des multiples reprises dans la liste des options. Ainsi, il faut ajouter 1 650 € pour obtenir l’accès mains libres, les projecteurs full LED et la recharge de smartphone par induction inclus dans le pack premium, 400 € pour les sièges chauffants, 810 € pour le régulateur de vitesse adaptatif ainsi que 700 € pour les jantes 20 pouces, alors que tout cela est de série sur le Rafale. Il faut tenir compte aussi du fait que les 4 roues directrices ne sont pas disponibles sur le X2. Voilà de quoi faire exploser la facture du X2, qui dépasse de plus de 6 200 € celle du Rafale.