Le BMW X3 40d a-t-il le moindre argument face au iX3 ?

3. Notre bilan de l’essai du BMW X3 40d : on a du mal à voir l’intérêt face à la concurrence

EN BREF Diesel le plus puissant de la gamme :

6 cylindres en ligne 303 ch (670 Nm)

0 à 100 en 5,4 s. (245 km/h en pointe) Micro-hybride 48 volts À partir de 75 350 € + 13 412 € de malus CO2

+ malus au poids

Cela fait maintenant plus de 20 années, et ça ne rajeunit personne, que le X3 use de la gomme sur les routes du monde entier. Avec un succès qui ne s’est jamais démenti, jusqu’à devenir le modèle le plus vendu de BMW au monde, détrônant la Série 3. Et en fin d’année dernière, c’est la 4e génération, codée G45, qui a repris le flambeau après une 3e génération très aboutie, qui avait affirmé un statut aussi luxueux et technologique que sportif. Et qui, pour la première fois, existait en version 100 % électrique iX3.

Ce dernier X3, nous l’avons déjà essayé en version essence 20, diesel 20 et hybride rechargeable 30e. Il nous restait à faire la découverte de la version diesel de pointe, la 40d xDrive. Car oui, le X3 existe encore en « gros diesel », 6 cylindres et une électrification a minima, puisque nous avons affaire, comme sur les 20 et 20d à une micro-hybridation 48 volts, qui peine à faire baisser les émissions de CO2.

Et de fait, ce bloc puissant (303 ch à 4 000 tours/min) et coupleux (670 Nm à 1 500 tours/min), qui ne consomme pas tant que ça (à partir de 6,2 l/100 km en mixte WLTP), rejette au minimum 162 grammes de CO2/km. Il écope donc d’un malus CO2 déjà non négligeable de 6 637 € cette année, qui grimpera à 10 692 € l’année prochaine. Un malus qui vient s’ajouter au tarif de base qui n’a rien d’amical, bien au contraire, soit 75 350 €, et à un malus au poids lui aussi conséquent de 6 775 €.

Le prix de notre version d’essai, en finition M Sport facturée 79 100 €, grimpe donc d’office à 92 512 € hors options. Et pour info, notre modèle se dotait de plus de 18 000 € de ces options, pour un total de, tenez-vous bien, 112 558,80 €. Oui, ça commence à piquer pour un « simple » X3. Surtout qu’en face, on a un tout nouveau iX3 100 % électrique, donc exempté de malus, qui démarre à 71 950 €, et culmine à 78 250 € en finition M Sport.

Il propose d’ailleurs pour ces tarifs un moteur de 469 ch, un 0 à 100 en 4,9 s contre 5,4 s. pour le X3 thermique 40d de notre essai, une batterie énorme de 108 kWh nets, et annonce une autonomie maximale de 805 km. Mieux, son architecture 800 volts lui permet une charge rapide qui l’est véritablement, avec 400 kW de puissance maxi, et un 10 à 80 % en 20 minutes. C’est selon nous un frère ennemi, qui représente le principal concurrent au X3.

Quels arguments face au futur iX3 ?

De fait, nous en venons à la question du titre : « est-ce que le X3 thermique 40d a le moindre argument contre ce nouveau iX3 ? » Eh bien, honnêtement, ça s’annonce bien difficile pour lui.

Non pas que la proposition soit intrinsèquement mauvaise. Ce dernier X3 thermique reste un des plus agréables à conduire qui soient sur le marché des SUV familiaux premium. Le 6 cylindres en ligne N57D30 est une véritable pièce d’orfèvrerie. Il est puissant, coupleux, très plein à bas régime tout en ne rechignant pas à prendre des tours, et il gratifie les oreilles des occupants d’un bruit rauque assez flatteur pour un diesel. Oui mais le iX3 sera complètement silencieux et exempt de toute vibration.

Les performances du X3 40d sont évidemment très largement suffisantes, avec des accélérations solides (0 à 100 en 5,4 s.) doublées de reprises canon. La concurrence peine à suivre, d’ailleurs l’Audi Q5 diesel culmine à 204 ch seulement. Il arrive même à faire complètement oublier le poids conséquent qu’il affiche sur la balance : 2 050 kg. Honnêtement, c’est assez bluffant. Et la boîte auto à 8 rapports est d’une rapidité et d’une fluidité rare. Par contre, le iX3 propose 469 ch, un couple presque aussi élevé de 645 Nm, et un 0 à 100 en 4,9 s.

Le châssis n’est pas en reste, avec un dynamisme bien réel, une tenue de route quasi impossible à prendre en défaut, une absence de roulis et une excellente gestion de la motricité. Le système xDrive gère seul la répartition de la puissance et du couple, et donne un comportement très équilibré, ni trop souvireur en sortie de courbe, ni survireur au lever de pied, sauf à le brusquer. Pour le iX3, on ne sait pas encore trop, mais cela ne devrait pas être trop dégradé par rapport au X3, sauf peut-être au niveau du poids.

Sur autoroute, le X3 40d est royal. Le grand ruban le laisse apparaître confortable, bien insonorisé, et sobre, avec environ 6,8 litres/100 km. D’ailleurs la consommation moyenne sur notre essai avec beaucoup d’autoroute à 130, de la route de campagne et un peu de ville, s’est établie à 7,1 l/100, ce qui est une valeur exceptionnelle pour un 6 cylindres de 303 ch et plus de deux tonnes sur la balance. D’autant que la micro-hybridation ne réduit que peu la consommation, le petit moteur électrique de 18 ch situé dans la boîte n’apporte qu’une aide ponctuelle au bloc thermique de 286 ch.

De son côté le iX3 annonce 805 km d’autonomie maximale avec les 108 kWh de sa batterie, et une recharge rapide à 400 kW maximum de 10 à 80 % en 20 minutes. Bien sûr, son autonomie autoroutière sera moindre.

Pas parfait pour autant, loin de là

Malgré toutes ces qualités, le X3 G45 40d est loin d’être parfait. Surtout par rapport à un iX3 bluffant sur le papier. Dynamique oui, mais en contrepartie, il est doté d’un amortissement très raide, du moins avec le châssis sport de la finition M Sport. Et même le mode de conduite le plus confort n’efface pas cette fermeté. Cela couplé à une sellerie ferme, surtout au niveau de la banquette arrière, fait que le confort global n’est pas au niveau d’un Mercedes GLC ou d’un Land Rover Discovery.

Justement, en parlant de banquette arrière, l’espace réservé aux passagers n’est pas le plus généreux qui soit. Heureusement qu’ils peuvent bénéficier, en option, de certains raffinements comme la banquette chauffante ou une climatisation aux réglages séparés.

Heureusement, le volume de coffre, lui, est généreux, puisqu’on pourra faire rentrer pour 570 litres de bagages banquette en place et 1 700 litres banquette rabattue.

Par ailleurs, le X3 déçoit en matière de qualité de finition. Si les parties hautes sont traîtées avec soin, et offrent au regard et au toucher des tissus et plastiques moussés, les parties basses sont honnêtement indignes de la marque, et honteuses au regard du prix pratiqué. Même les contreportes, au niveau des commandes tactiles des aérateurs, sont en plastique dur et bas de gamme d’aspect. La régression est nette par rapport à la précédente génération. et le iX3 est mieux présenté et fini.

Enfin, l’ergonomie est complexe. L’affichage de la double dalle numérique est certes très qualitatif, mais il faut passer par l’écran ou la molette pour tout régler, et les fonctions sont tellement nombreuses que l’on s’y perd. La BMW « interaction bar » change de couleur selon vos envies (15 coloris) ou selon « l’ambiance » sélectionnée. C’est gadget.

Enfin, revenons sur l’aspect de cette 4e génération de X3. Le gabarit évolue un peu avec une hauteur minorée de 1 cm (1,66 m), une longueur accrue de 4 cm (4,75 m) et une largeur qui prend 3 cm (1,92 m).

C’est surtout le pare-brise qui est reculé pour agrandir visuellement le capot. La calandre est très verticale et adopte des lamelles dont une partie est en diagonal, et c’est inédit chez BMW. En option (calandre Iconic glow), elle peut devenir lumineuse, ou du moins son contour.

Les projecteurs sont affinés et leur nouvelle signature lumineuse en double aile est inédite. Le profil laisse apparaître des surfaces très lisses et un aspect très monolithique, c’est voulu. Quant à la partie arrière, elle est assez basse et ramassée, avec une petite lunette et un gros becquet de hayon. Les feux sont très affinés dans la partie qui mort sur le hayon.

Et les réactions du public face à ce nouveau style sont assez mitigées. Il a quelque chose d’étrange il est vrai ce X3 G45, un peu à la manière des modèles dessinés par Chris Bangle quand ils sortaient. Mais on s’y est fait.

Le nouveau iX3, qui sert de fil rouge de cet essai pour comparer avec ce X3, est tout aussi déroutant côté design, dedans comme dehors. Impossible à dire s’il aura du succès ou fera un flop. Mais par contre, son tarif inférieur et sa technologie 100 % électrique pourront séduire.

Le X3 40d lui, malgré toutes ses qualités, semble hors de prix et disons-le, fait figure de dinosaure aujourd’hui sur le marché, de par son carburant, son électrification réduite, et ses émissions qui majorent son tarif déjà abusif. La précédente génération en 30d xDrive 286 ch valait 7 300 € de moins. Qui va-t-il donc séduire ?