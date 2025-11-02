Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le BMW X3 40d a-t-il le moindre argument face au iX3 ?

Manuel Cailliot

5. La fiche technique du BMW X3 40d M Sport reste impressionnante

 

Les chiffres clés

Bmw X3 G45 (G45) 40D XDRIVE 303 M SPORT BVA8
Généralités  
Finition M SPORT
Date de commercialisation 01/02/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,75 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,66 m
Empattement 2,86 m
Volume de coffre mini 570 L
Volume de coffre maxi 1 700 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 050 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Diesel
Puissance fiscale 17 CV
Moteur 6 cylindres , 24 soupapes
Cylindrée 2 993 cm3
Puissance 303 ch
Couple 670 Nm à 1 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 245 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.4 s
Consommation mixte 6,2 Litre / 100 km
Volume du réservoir 60 L
Emissions de CO2 162 g/km (wltp)
Bonus malus max 13412
Sommaire

