Il n’y en a plus beaucoup des concurrents de ce X3 6 cylindres diesel de 303 ch, seulement micro-hybride 48 volts. Déjà le diesel n’est plus en odeur de sainteté, et quand il existe encore, il est le plus souvent hybride rechargeable. Aussi, ce carburant a disparu chez Volvo, n’a jamais existé chez Lexus, n’existe pas à ce niveau de puissance chez Alfa Romeo, ou chez Audi sur le concurrent Q5, qui plafonne à 204 ch. Il reste donc encore le Mercedes GLC, qui existe en 450d de 367 ch micro-hybride. Il est un peu plus cher que le X3, mais plus performant, plus confortable et tout aussi bien équipé. Son coffre est également plus spacieux. Bref, il est un bon choix mais 2 000 € plus onéreux, ce qui à ces niveaux de prix, est plutôt négligeable.

On peut d’ailleurs opposer au X3 le GLC en version 300 de, diesel mais hybride rechargeable. Le prix est alors équivalent, l’équipement comparable, mais il est moins performant. Son avantage est surtout de pouvoir parcourir jusqu’à 119 km en 100 % électrique, et donc de réduire potentiellement les coûts d’utilisation. En gros pour le même prix, on a une technologie plus évoluée et moins polluante.

Enfin, reste aussi le Range Rover Discovery, lui aussi diesel et 350 ch, mais il est disqualifié d’office. Pourquoi ? Parce qu’il rejette minimum 214 g de CO2 par kilomètre, et qu’il faut donc ajouter à son prix déjà stratosphérique de 93 100 € le modique malus de 70 000 € (et un malus au poids mais on est déjà au max du malus CO2 donc ça ne rajoute rien (du moins en 2025).

En réalité, le concurrent le plus agressif à ce X3 40d est un autre X3, le iX3 100 % électrique qui vient d’être présenté et dont les commandes sont ouvertes. En effet, pour un prix équivalent, et même inférieur en entrée de gamme, il se présente en version à batterie de 108 kWh qui lui offre une autonomie maximale de 805 km, et sa nouvelle plateforme 800 volts permet une puissance de charge de 400 kW pour passer de 10 à 80 % de batterie en moins de 20 minutes. De plus, ses 479 ch le rendent ultra véloce, avec un 0 à 100 en 4,9 s., soit 1/2 seconde plus rapide que le 40d. Et sa présentation est ultramoderne.

Enfin, on pourrait aussi se contenter, si l’on veut vraiment d’un diesel, de la version 20d qui démarre à 66 350 €, soit 9 000 € moins cher…

À retenir : mais qui va acheter cette version ?

Bien qu’il ne soit pas dépourvu de qualités, en l’occurrence le dynamisme de conduite, les performances, la sobriété, la technologie embarquée, le volume de coffre, on ne voit pas très bien à qui s’adresse ce X3 6 cylindres diesel de 303 ch et qui outre ses tarifs élevés, écope d’un malus écologique et d’un malus au poids qui le rendent complètement inabordable. Par ailleurs, il faut aussi relever des défauts plus vraiment acceptables à ce niveau de prix, comme une qualité de finition et des matériaux plus que moyenne à certains endroits, un confort « raide », et des places arrière peu confortables. L’ergonomie n’est pas non plus un point fort.

Alors il faudra vraiment être un irréductible du diesel, ou vouloir parcourir réellement plus de 750 km sur l’autoroute d’une seule traite, pour souscrire à la proposition. De plus, si c’est le cas, la version 20d bien moins chère est déjà amplement suffisante, même si c’est un 4 cylindres.

Et également, un Mercedes GLC 300 de, diesel hybride rechargeable, sera plus économique à l’usage et pas plus cher à l’achat. Mais surtout, le iX3 qui vient d’arriver est son meilleur ennemi. Et on verra dans les ventes si ce nouveau X3 100 % électrique supplante, avec son autonomie record, les versions thermiques.

Caradisiac a aimé

Le dynamisme de conduite

Les performances très consistantes

La sobriété du 6 cylindres diesel seulement micro-hybridé

Les possibilités d’équipement

Le bruit agréable du 6 en ligne diesel

L’agrément de la boîte de vitesses Caradisiac n’a pas aimé Les prix catalogue déjà élevés mais en plus…

…Le malus CO2 de 6 637 € et le malus au poids de 6 775 €

La qualité de finition indigne de la marque par endroits

Le châssis un peu raide en suspensions

La banquette arrière inconfortable

L’ergonomie complexe

Le régulateur de vitesse adaptatif insupportable