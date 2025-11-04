Finalement, les biocarburants ne seront pas davantage taxés

Il en était question, mais le gouvernement n’a pas sauté le pas. Afin de soutenir un projet de loi de finance qui a pour but de limiter les pertes, les biocarburants B100 (biogazole à base de colza) et E85 (bioéthanol) auraient pu voir leur prix augmenter.

Seulement, cette mesure a provoqué une levée de boucliers de la part des producteurs de betteraves, permettant la production d’éthanol, et de colza pour la fabrication du biogazole. Pour une fois, tout le monde ou presque était d’accord dans l’hémicycle pour s’y opposer, que ce soient des députés communistes, socialistes, du centre ou de l’extrême droite. De son côté, la FNSEA est à l’origine de pas moins de vingt amendements déposés.

Pour le député Renaissance Daniel Labaronne, il faut « éviter un retour vers les carburants fossiles importés et préserver les filières françaises ». Du côté du RN, Eddy Casterman se range du côté des automobilistes, « ces millions d’automobilistes qui n’en peuvent plus d’être des vaches à lait. » Le projet du gouvernement risquait de faire augmenter le prix au litre de l’E85 de 40 à 50 centimes, alors qu’il est actuellement affiché à 80 centimes.

Les écologistes mécontents

Quant aux écologistes, ils n’approuvent pas la décision du gouvernement en mettant en cause l’utilisation de fertilisants issus des énergies fossiles. Le député Benoit Biteau est contre l’utilisation du terme biocarburant : « Avant même d’avoir tourné la clé du tracteur, on a déjà mis 400 litres de pétrole par hectare pour produire ce colza et donc on voudrait nous expliquer que ces agrocarburants sont une solution écologique ».

L’association Transport & Environment a récemment publié une étude qui ne va clairement pas dans le sens des biocarburants en affirmant qu’ils émettent 16 % de CO2 en plus que les carburants fossiles classiques.