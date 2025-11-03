Porsche dévoile l’étonnant cabriolet employé pour ses photos promotionnelles

Photographier une voiture en mouvement n’est pas une mince affaire. Ajoutez à cela le besoin de rouler à vive allure avec des sportives pour compliquer un peu plus la tâche. Chez Porsche, un véhicule spécial sert ce genre de mission. Un modèle insolite fraîchement révélé par le constructeur germanique.

Les clichés partagés par le constructeur de Zuffenhausen montrent l’auto en action. Il s’agit d’une Porsche 718 Boxster S revisitée par une équipe de neuf apprentis techniciens en 2017. Ses sorties se déroulent régulièrement sur la piste de test de Leipzig mais aussi lors d’opérations suivies par la marque. Les photos proviennent pour illustration d’une course de côte en Italie.

Des modifications pour la sécurité du photographe

Sécuriser la présence d’un être humain à l’extérieur de l’habitacle implique la présence de quelques équipements spécifiques. La Porsche 718 Boxster S de shooting gagne ainsi un gigantesque arceau à l’arrière, des barres de fixations à proximité des pare-chocs et bas de caisse mais aussi un harnais dans le coffre avant. Une peinture noir mat et de l’adhésif de la même couleur collé sur l’éclairage permettent en outre de limiter les reflets. Côté mécanique, le cabriolet embarque pour mémoire un bloc 2,5l de 350 chevaux pour 420 Nm de couple associé à une boîte PDK double embrayage 7 rapports. Une artillerie qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 285 km/h.