Flottes autos : un bon coup de jus mais pas d’électrochoc

Avec 66 971 véhicules (VP + VUL) écoulés en octobre, le marché à entreprises termine le mois en baisse de 0,9 % d’après les chiffres AAA Data.

Un coup de mieux, réalisé grâce à la forte progression (+ 67,8 %) des véhicules 100 % électriques (15 101 unités VP + VUL). Avec 11 865 exemplaires écoulés en octobre, les livraisons de VP à batterie dépassent la barre symbolique des 10 000 exemplaires mis à la route en un seul mois. Une première !

L’électrique moteur du marché

Sur le seul mois d’octobre les véhicules à batteries représentent 22,6 % des immatriculations, soit cinq points de plus que la moyenne annuelle. La progression (+ 28,6 %) est encore plus marquée sur le segment des VP où l’électrique représente plus d’une voiture sur quatre immatriculée en octobre. L’électrique s’impose plus que jamais comme le moteur exclusif de la croissance sur le B2B.

Depuis janvier, l’électrification des flottes continue de progresser. Les modèles à batteries représentent 17,8 % des ventes cumulées. Ce qui les place sur la troisième marche des motorisations les plus utilisées par les flottes.

Les modèles hybrides (simples, micro et rechargeables) restent majoritaires avec 34,9 % de parts de marché devant le diesel. Avec un recul de 15,8 % de ses mises à la route depuis le début de l’année, les véhicules gazole accaparent encore 33,2 % du marché. L’électrification des flottes

Pas de sortie de crise en vue

Malgré un regain d’activité, le marché des flottes doit toujours faire face à des vents contraires et naviguer à contre-courant d’un marché national (+ 3 % en octobre). Une tendance récurrente sur l’année.

Depuis janvier, le marché des flottes accuse une baisse (- 9,3 %) supérieure à celle du marché national (-5,7 %). Pour l’Arval Mobility Observatorty, « cette comparaison témoigne bien de la difficulté des entreprises à renouveler leurs parcs de véhicules. »