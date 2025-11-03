Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Les Français ont acheté une part record de voitures électriques en octobre

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Non seulement les voitures électriques ont atteint une part record en France sur le marché français au mois d’octobre, mais elles portent carrément les ventes. Merci le leasing électrique ?

Les Français ont acheté une part record de voitures électriques en octobre
Une concession automobile en France. Photo MaxPPP.

Encore un mois à la hausse sur le marché automobile français en 2025. Avec 139 514 voitures particulières immatriculées en France en octobre, les ventes ont augmenté de 2,9 % par rapport au même mois de l’année dernière.

Sur les dix premiers mois de l’année 2025, la baisse par rapport à 2024 reste tout de même de 5,4 %, mais la chute ralentit.

L’évolution des ventes de voitures neuves en France.

Dans le détail, le groupe Stellantis progresse de 4,3 % malgré les baisses de Peugeot (-3,5 %), de DS (-17,7 %) ou de Jeep (-21 %). La hausse est même de 9 % pour le groupe Renault malgré la baisse de la marque Dacia (-6,4 %), grâce à la marque au losange qui monte de 17 %.

Les ventes des principaux groupes en France sur le mois d’octobre 2025.

Dans l’autre sens, Toyota dévisse de 23,4 % et le groupe Volkswagen perd 0,7 %.

Détail des types de moteurs

Comme tous les mois, la part de voitures équipées d’un moteur à essence sans hybridation continue de reculer. Elle est désormais de 22 % après 10 mois de l’année 2025 contre 30,7 % sur la même période de l’année dernière. Les hybrides progressent encore : elles atteignent 50,7 % du total de ventes contre 41,2 % un an plus tôt. L’hybride simple (qui compte le « full hybride » et l’hybridation légère) compte pour 44,5 % des ventes contre 33,4 % un an plus tôt. L’hybride rechargeable est à 6,2 %, au contraire, au lieu de 7,8 % en 2024 (toujours l’effet du malus masse qui concerne désormais ces modèles). Le diesel n’est plus qu’à 4,9 % contre 7,5 %.

Record sur l’électrique

La part des voitures électriques signe aussi un nouveau record sur ce dernier mois d’octobre avec 24 % du mix total de vente contre 15 % un an plus tôt. Il faut sans doute y voir les effets du leasing social sachant que les livraisons des voitures électriques concernées ont débuté. Ces livraisons de voitures électriques neuves ont même augmenté de 63 %. Sur les dix premiers mois de l’année 2025, la part des voitures électriques représente désormais 19 % du total de véhicules neufs vendus.

L’évolution des ventes de voitures électriques.

La Clio reste en tête, largement

Du côté des modèles les plus vendus, la Renault Clio reste très largement en tête après les 10 premiers mois de 2025 avec 82 746 exemplaires écoulés, contre 62 089 Peugeot 208 et 54 790 Dacia Sandero. La Renault 5, voiture électrique la plus vendue sur le mois d’octobre, est en douzième position sur l’année pour l’instant. Elle devance le Tesla Model Y et la Citroën ë-C3.

Le top 100 des meilleures ventes sur les 10 premiers mois de l’année 2025.
