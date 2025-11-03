Les Français ont acheté une part record de voitures électriques en octobre
Non seulement les voitures électriques ont atteint une part record en France sur le marché français au mois d’octobre, mais elles portent carrément les ventes. Merci le leasing électrique ?
Encore un mois à la hausse sur le marché automobile français en 2025. Avec 139 514 voitures particulières immatriculées en France en octobre, les ventes ont augmenté de 2,9 % par rapport au même mois de l’année dernière.
Sur les dix premiers mois de l’année 2025, la baisse par rapport à 2024 reste tout de même de 5,4 %, mais la chute ralentit.
Dans le détail, le groupe Stellantis progresse de 4,3 % malgré les baisses de Peugeot (-3,5 %), de DS (-17,7 %) ou de Jeep (-21 %). La hausse est même de 9 % pour le groupe Renault malgré la baisse de la marque Dacia (-6,4 %), grâce à la marque au losange qui monte de 17 %.
Dans l’autre sens, Toyota dévisse de 23,4 % et le groupe Volkswagen perd 0,7 %.
Détail des types de moteurs
Comme tous les mois, la part de voitures équipées d’un moteur à essence sans hybridation continue de reculer. Elle est désormais de 22 % après 10 mois de l’année 2025 contre 30,7 % sur la même période de l’année dernière. Les hybrides progressent encore : elles atteignent 50,7 % du total de ventes contre 41,2 % un an plus tôt. L’hybride simple (qui compte le « full hybride » et l’hybridation légère) compte pour 44,5 % des ventes contre 33,4 % un an plus tôt. L’hybride rechargeable est à 6,2 %, au contraire, au lieu de 7,8 % en 2024 (toujours l’effet du malus masse qui concerne désormais ces modèles). Le diesel n’est plus qu’à 4,9 % contre 7,5 %.
Record sur l’électrique
La part des voitures électriques signe aussi un nouveau record sur ce dernier mois d’octobre avec 24 % du mix total de vente contre 15 % un an plus tôt. Il faut sans doute y voir les effets du leasing social sachant que les livraisons des voitures électriques concernées ont débuté. Ces livraisons de voitures électriques neuves ont même augmenté de 63 %. Sur les dix premiers mois de l’année 2025, la part des voitures électriques représente désormais 19 % du total de véhicules neufs vendus.
La Clio reste en tête, largement
Du côté des modèles les plus vendus, la Renault Clio reste très largement en tête après les 10 premiers mois de 2025 avec 82 746 exemplaires écoulés, contre 62 089 Peugeot 208 et 54 790 Dacia Sandero. La Renault 5, voiture électrique la plus vendue sur le mois d’octobre, est en douzième position sur l’année pour l’instant. Elle devance le Tesla Model Y et la Citroën ë-C3.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération