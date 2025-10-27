Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Les constructeurs chinois imposent leur tempo sur le marché des flottes

Lionel Bret

Discrets mais constants. Les constructeurs chinois tracent leur route au cœur des flottes automobiles françaises. Sans tapage, ni fracas, leurs modèles s’installent dans les parcs d’entreprises séduites par des tarifs compétitifs et des véhicules bien équipés.

Les constructeurs chinois imposent leur tempo sur le marché des flottes
Les constructeurs chinois ont doublé leurs parts de marché sur le canal B2B ©Featurechina/MAXPPP

Les constructeurs chinois connaissent la musique. Parfaits mélomanes industriels, c’est sur un tempo allegro ma non troppo, rapide mais pas trop, que leurs véhicules s’avancent sur le marché B2B.

Leur progression affiche une impressionnante constance et le nombre de nouveaux acteurs ne cesse de croître avec des modèles au rapport équipement prix imbattable. Mais ce n’est pas la seule force des constructeurs de l'Empire du milieu.

Des parts de marché doublées

Alors qu’elles ne pesaient que 0,57 % de parts de marché en 2024, les marques chinoises représentent plus de 1,1 % des ventes à entreprises au premier semestre 2025, Selon les données d’AAA Data compilées par l’Arval mobility observatory. Soit un doublement des ventes en un an.

À l’échelle nationale, la tendance est similaire. Les constructeurs chinois totalisent 23 351 immatriculations au premier semestre 2025, soit 2,3 % du marché français contre 1,55 % un an plus tôt. Leur vitesse de pénétration est trois à quatre fois plus rapide que celle des véhicules japonais au milieu des années 1970.

Une stratégie ciblée

Les marques chinoises concentrent leurs efforts sur les entreprises, un marché rationnel, sensible au coût total de possession (TCO). Prix d’achat attractif, délais de livraison tenus et équipements technologiques sont leurs principaux arguments.
Les gestionnaires de flotte y trouvent leur compte : un SUV chinois électrique ou hybride coûte souvent 15 à 20 % moins cher qu’un modèle européen équivalent.

Occuper le terrain des flottes, c’est s’implanter sur le long terme et élargir la cible de public via les véhicules de collaborateurs ou d'entreprises. Aujourd’hui Peugeot et Renault continuent de faire la course en tête, grâce aux habitudes (réflexes) des entreprises sensibles à tout chamboulement. Celles-ci peuvent s’appuyer sur un réseau dense, efficace et compétent maintiennent leur confiance aux acteurs traditionnels.

L’électrification des flottes a rebattu les cartes.  Les constructeurs chinois développent à marche forcée un réseau dense pour faire profiter leurs clients de leurs compétences en matière de voitures à batteries dont ils éprouvent les capacités depuis plus de 10 ans sur leur marché intérieur.

L’expérience grandeur réelle

La Chine peut compter sur son marché national comme laboratoire grandeur nature à toutes  innovations technologiques et logistiques. Les centres urbains comme Shenzhen, Guangzhou ou Shanghai testent en direct depuis une dizaine d’années l’implantation de flottes 100 % électriques : taxis, utilitaires, bus… Ces expérimentations permettent un exceptionnel retour d’expérience sur les recharges, les coûts d’usage et de détention, la maintenance etc. Les gestionnaires de flotte bénéficient ainsi indirectement du savoir acquis en Chine.

De nouveaux acteurs

Après MG, BYD, XPeng et la dizaine de constructeurs déjà présents sur le sol français, de nouveaux acteurs continuent d’arriver. Comme Chery dont l’entrée sur le marché français est prévue au printemps 2026 avec ses marques Omoda et Jaecoo.

La Chine n’est plus seulement un fournisseur de véhicules, mais un référent industriel. Selon Bloomberg NEF, le coût moyen des cellules lithium-ion produites en Chine est tombé à 89 $/kWh en 2025, contre 135 $ deux ans plus tôt. Cette baisse alimente une chute globale du coût de l’électrique, dont bénéfice des flottes, mais aussi l’ensemble du marché.

Face à cette montée en puissance, les entreprises françaises doivent arbitrer entre pragmatisme économique et souveraineté industrielle.

