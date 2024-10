Le nouveau SUV hybride MG ZS est encore moins cher que prévu

Après la MG3 Hybrid+, le constructeur au blason anglais appartenant au groupe chinois SAIC étend sa gamme de véhicules hybrides avec l’arrivée du ZS de seconde génération, reposant sur la même plateforme technique que la citadine.

Un modèle dont le prix de base frappe très fort, avec une addition démarrant pour rappel à 22 990€. Sachant qu’il dispose à ce prix d’un moteur essence hybride de 197 chevaux et d’un niveau d’équipement de série meilleur que celui du Dacia Duster hybride de 140 chevaux proposé lui à partir de 26 600€, il semble idéalement positionner pour faire un carton sur le marché européen.

26 990€ en haut de gamme

Mg France dévoile d’ailleurs le détail de cette gamme du nouveau ZS de seconde génération, avec des variantes « Confort » et « Luxury » très bien placées elles aussi. La première citée, qui ajoute des jantes alliage de 17 pouces, des phares à LED, un accès sans clés, un écran tactile central à 12,3 pouces, un système sono à six haut-parleurs et des feux de route à gestion automatique, s’affiche 24 990€.

La variante Luxury haut de gamme coûte elle 26 990€ avec ses jantes en alliage de 18 pouces, ses caméras 360 degrés, ses rétroviseurs rabattables électriquement, ses vitres surteintées ou encore son siège conducteur réglable électriquement. Tout cela donc au prix de base du Dacia Duster hybride…