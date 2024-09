MG ZS : maintenant, le Duster a un concurrent

Le ZS fait partie de ces modèles ayant permis à MG de pénétrer le marché européen après le rachat de la marque anglaise par le géant Chinois SAIC. Commercialisé depuis 2020 chez nous en version électrique et thermique, le SUV urbain de MG s’est rapidement imposé comme le best-seller de la marque. Ses tarifs agressifs, un excellent rapport prix/équipement et une garantie de 7 ans n’y sont pas étrangers.

Pour cette seconde génération MG Motor fait encore plus fort. Le ZS revient plus grand, se dote d’une motorisation hybride pour un prix de départ sous les 23 000 €. Soit, moins cher que le moins cher des SUV hybrides en France, le Duster.

Esthétiquement, la ligne évolue pour s’harmoniser avec le reste de la gamme. Pas de chichis, le nouveau ZS assume son design consensuel et passe-partout capable de toucher le plus grand nombre. La calandre s'élargit, les optiques s’affinent et se rejoignent par un bandeau LED. Le modèle chinois prend un peu d’épaisseur et quelques centimètres au passage. Une bonne dizaine tout de même (4,43 mètres). De quoi se confronter à des SUV compacts comme le Renault Symbioz, le Skoda Karoq ou encore le Nissan Qashqaï. À la différence, le MG ZS s’affiche à des tarifs ô combien plus attractifs !

Sa philosophie est en réalité calquée sur celle du Dacia Duster : proposer un SUV compact au prix d’un SUV urbain (Peugeot 2008, Renault Captur, etc.) ou d’une voiture d’occasion. Le chinois lorgne donc sur les deux segments, histoire de capter le maximum de clients.

L'habitacle innove. L’aménagement est assez classique mais le dessin est bien plus moderne. On retrouve ainsi deux écrans, de 7'' (en entrée de gamme) et 12,3'' (selon finition), une planche de bord à deux niveaux intégrant les aérateurs et une console centrale plutôt bien pensée, intégrant un chargeur à induction, un petit rangement et des points de charge. On regrette la présence de l’imposant levier de vitesses « aviation ». Une commande électrique plus discrète aurait eu meilleur effet (mais cela a un coût).

L’écran tactile central présente une résolution passable, c’est un fait. Toutefois, il est assez rapide et ses menus sont bien présentés. Plusieurs raccourcis physiques sont présents au pied de l’écran. De plus MG ajoute une connectivité externe via smartphone afin de « communiquer » avec la voiture via une application "iSmart" qui vous renseigne sur son état, sa localisation,le niveau de carburant et permet également le verrouillage à distance ou la mise en route de la climatisation. Et ce, dès le premier niveau de finition.

La qualité progresse et c’est un très bon point. Les plastiques sont certes moins valorisants que sur certains modèles généralistes mais les versions les plus cossues, comme celle présentée ici (moins de 28 000 €), proposent des matériaux soignés comme un habillage en similicuir avec surpiqûres sur les sièges, la planche de bord et les contre-portes. Face à un Duster, la présentation de ce MG se place un cran au-dessus.

A vivre aussi, le chinois progresse et coche toutes les bonnes cases d’une voiture familiale. Premièrement, les places arrière sont très spécieuses pour deux adultes avec un bel espace aux jambes, des rangements classiques mais nombreux et une importante surface vitrée. La banquette (60/40 de série) aurait mérité d’être un peu plus creusée pour davantage de maintien et de confort. Enfin, le coffre d’une contenance de 443 litres (1 457 litres banquette rabattue) se place dans la moyenne haute du segment et répondra aisément aux besoins d’une famille.

A 22 990 €, le MG ZS Hybrid+ est le moins cher du marché

Basé sur la même plateforme que la citadine MG3, le ZS en reprend aussi le groupe hybride auto-rechargeable. Il s’agit d’un 4 cylindres essence à cycle Atkinson de 1,5 litre de 102 chevaux accouplé à un moteur électrique de 136 chevaux, fournissant une puissante maximale totale de 197 chevaux. Il est alimenté par une batterie de 1,83 kWh, lui permettant plusieurs séquences de roulage en 100% électrique. L’ensemble est géré par une boîte automatique à 3 rapports. Une régénération à 3 niveaux est aussi présente.

L’hybridation permet surtout d’abaisser drastiquement les émissions de CO2, avec une moyenne de 113 g/km homologuée (WLTP). Cela signifie que le nouveau MG ZS Hybrid+ échappe au malus écologique en 2024 en France.

Avec un ticket d’entrée à 22 990 €, le ZS hybrid+ décroche le titre de SUV hybride le moins cher du marché, devant le nouveau Dacia Duster hybride dont les tarifs démarrent à 26 600 €. Ici pas de commande à la carte. Les configurations sont limitées puisqu’il existe un moteur (pour le moment), 3 finitions et 5 coloris pour toute l’Europe, ce qui permet de réduire les coûts.

"Nous sommes en moyenne à 40 minutes de chaque Français"

Si le prix est serré, la dotation s’avère complète puisqu’il embarque dès le premier niveau de finition « Standard », les jantes acier de 16'', le système d'info-divertissement de 10,25 pouces avec applications connectées, la navigation, les connectivités Apple CarPlay/Android Auto, l’instrumentation numérique de 7 pouces, la caméra de recul, l’allumage automatique des phares, le démarrage sans clés, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, l'alerte de sortie de voie et le freinage d'urgence actif avec détection des piétons et des cyclistes. Ils sont complétés par la détection des angles morts, l'alerte de collision avant, l'alerte de trafic transversal arrière et l'assistance aux embouteillages. A cela il ne faudra pas oublier d’ajouter une garantie de 7 ans (150 000 km). Avec 180 points de distribution, MG est désormais bien implanté sur notre territoire. "Nous sommes en moyenne à 40 minutes de chaque Français" explique un porte-parole de la marque. De plus, MG vient d'implanter un magasin de pièces détachées près de Lens, ce qui permet de réduire les délais d'immobilisation en cas de panne.

Pour un peu de moins 26 000 €, les clients pourront s’offrir le niveau de finition Comfort qui propose en plus les phares à LED, le capteur de pluie, l’écran d’info-divertissement de 12,3 pouces ou encore l’accès main libre. Pour finir, à un peu moins de 28 000 €, le haut de gamme Luxury offre en plus les jantes de 18 pouces, la caméra 360°, les sièges en simili-cuir noir, chauffants à l’avant et à réglage électrique côté conducteur, les vitres et lunettes arrière surteintées ou encore la climatisation automatique.

Cette compétitivité dans les tarifs et le fort contenu d’équipements sont rendus possible grâce à une stratégie d’économie d’échelle. MG appartient au géant chinois SAIC qui produit chaque année près de 5 millions de modèles. La marque « britannique » profite de tout son circuit de production, d’achat et de logistique. MG abaissera encore le prix de son SUV en 2025 avec une version thermique qui sera épaulée par une MG 3 également thermique.



Un plan produit ambitieux

Au total, la marque chinoise s'apprête à lancer 10 nouveaux modèles d'ici la fin 2025. On attend ainsi la nouvelle génération d'EHS (le SUV familial sera proposé en hybride et hybride rechargeable), la MG 4 restylée, potiellement le Cyberster (tout dépend du montant des droits douanes votés par l'UE) et deux nouveaux modèles électriques vendus sous la marque IM. Les L6 et LS6. Quant à la version électrique du ZS, elle sera bâtie sur une plateforme de MG 4, et prendra possiblement un autre nom. MG compte s'installer durablement sur le marché européen puisque le constructeur projette de construire une usine en Espagne, ce qui permettrait à ses modèles électriques l'obtention du bonus et la disparition des droits de douanes.

MG Motor se donne les moyens de ses ambitions, attaquer le marché européen en grande pompe. Après la MG3, citadine hybride la moins chère du marché, la marque chinoise enfonce le clou avec le ZS, SUV compact à hybride (hybridation totale) le moins cher du marché.