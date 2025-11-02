Le BMW X3 xDrive 40d (303 ch, de 75 350 € à 79 100 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux diesels d'environ 300 ch, qui comprend notamment :

Le Mercedes GLC 450d : 367 ch, de 77 900 € à 82 700 €

ou

Le Mercedes GLC 300 de hybrid : 333 ch, de 75 301 € à 80 101 € mais qui est hybride rechargeable

Le Range Rover Discovery D350 : 350 ch, de 93 100 € à 111 500 €